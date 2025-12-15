Tiroteio deixa um morto na zona norte

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local, deixando a vítima caída e já sem vida, com ferimentos principalmente na região da cabeça.

Por OLHO DE BOTO

Joziclei dos Santos Costa foi atacado em via pública e morto com seis disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que estavam em um carro ainda não identificado. O crime ocorreu na noite deste domingo, 14, no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá.

Durante a ação, os tiros também atingiram a parede frontal de uma igreja, que estava fechada no momento. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local, deixando a vítima caída e já sem vida, com ferimentos principalmente na região da cabeça.

Segundo o delegado Carlos Mazureck, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Joziclei ainda tentou escapar do ataque, mas foi perseguido pelos atiradores.

“Segundo informações de populares que estavam no local, ele já havia sido atingido desde a esquina da rua, tentou fugir correndo, mas as pessoas que o perseguiam conseguiram alcançá-lo e efetuaram mais disparos”, explicou o delegado.

A motivação do crime ainda está sendo apurada, mas a polícia trabalha, inicialmente, com a hipótese de que a vítima vinha sendo ameaçada em razão de uma suposta dívida.

“Nós estamos fazendo o levantamento de informações preliminares e, até então, há indícios de que o crime esteja relacionado a uma dívida que ele teria contraído. A Polícia Civil segue investigando para identificar a autoria e a dinâmica exata do homicídio”, afirmou Mazureck.

Ainda conforme a DHPP, os suspeitos seriam mais de uma pessoa e fugiram em um veículo, cujas características estão sendo levantadas. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.