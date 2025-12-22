TJAP extingue plantão de oficiais de justiça após o expediente no interior do Amapá

Medida vale para as comarcas do interior; tribunal avaliou que despesas estavam altas para a pequena quantidade de demandas

Por SELES NAFES

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) decidiu extinguir os plantões de oficiais de justiça durante os dias úteis em todas as comarcas do interior do estado. A decisão foi tomada durante sessão do pleno administrativo do tribunal, que aprovou por unanimidade proposta apresentada pelo desembargador João Lages.

O magistrado, atual corregedor do TJAP, avaliou que as despesas com o pagamento de gratificações aos oficiais não se justificam diante da demanda de decisões urgentes que exigem o cumprimento de mandados fora do horário regular de expediente.

De acordo com levantamento do Portal SelesNafes.Com, o Judiciário amapaense conta com 99 oficiais de justiça distribuídos em 16 comarcas. A maioria, cerca de 50 servidores, atua na capital, onde se concentra o maior volume de mandados a serem cumpridos, como reintegrações de posse, medidas protetivas de urgência, ordens de religação de energia e internações hospitalares determinadas judicialmente.

O horário regular de expediente dos oficiais de justiça é das 7h30 às 13h30.

O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Amapá (Sindojus) se manifestou por meio de nota, avaliando que a medida prejudica o atendimento à população em 14 dos 16 municípios do estado.

“Fragilizou o serviço judicial e a entrega de resposta efetiva em casos urgentes, matérias afetas aos plantões judiciais em dias úteis, sem sequer oportunizar à entidade representativa da categoria apresentar as condições e a realidade fática das referidas comarcas e do serviço jurisdicional prestado”, diz a nota.

A entidade acrescenta que “o plantão judicial não é um privilégio funcional, mas uma necessidade para a entrega e efetivação da Justiça e da jurisdição adequada”.

O presidente do Sindojus, Rômulo Medeiros, confirmou participação no quadro SNTV, onde deverá tratar mais detalhadamente sobre o tema.