Trabalhador pede ajuda para identificar motociclista que destruiu seu carro

15, dezembro, 2025
Foto: Reprodução
O veículo que utiliza como instrumento de trabalho foi danificado após ser atingido por uma motocicleta enquanto estava estacionado.
Por RODRIGO DIAS

Um trabalhador que atua como motorista por aplicativo teve uma surpresa desagradável na madrugada desta segunda-feira, 15, no bairro do Trem. O veículo que utiliza como instrumento de trabalho foi danificado após ser atingido por uma motocicleta enquanto estava estacionado em frente à própria residência.

De acordo com as informações, o carro, um Volkswagen Gol, estava parado na Avenida Diógenes Silva, no trecho entre as avenidas Eliezer Levy e Odilardo Silva, quando, por volta das 4h37, um motociclista colidiu contra o veículo. Com o impacto, o alarme do automóvel foi acionado.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o condutor da motocicleta chegou a levantar o veículo e permaneceu alguns instantes no local, aparentando indecisão, mas acabou fugindo sem prestar qualquer assistência ou assumir a responsabilidade pelos danos. Há suspeita de que o motociclista estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente.

O proprietário do carro, pai de duas crianças pequenas, relatou que o prejuízo compromete diretamente sua fonte de renda, já que depende do veículo para trabalhar. O automóvel teve o para-choque e a lanterna traseira danificados.

A motocicleta envolvida no acidente seria preta, com detalhe verde na lateral. O dono do veículo pede a colaboração da população para identificar o condutor e tentar um acordo amigável para ressarcimento dos danos.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelos números de WhatsApp:

(96) 99171-8950 ou (96) 99157-9191.

O caso pode ser registrado junto às autoridades competentes para as devidas providências.

Seles Nafes
