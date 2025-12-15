Trabalhador pede ajuda para identificar motociclista que destruiu seu carro

Por RODRIGO DIAS
Um trabalhador que atua como motorista por aplicativo teve uma surpresa desagradável na madrugada desta segunda-feira, 15, no bairro do Trem. O veículo que utiliza como instrumento de trabalho foi danificado após ser atingido por uma motocicleta enquanto estava estacionado em frente à própria residência.
De acordo com as informações, o carro, um Volkswagen Gol, estava parado na Avenida Diógenes Silva, no trecho entre as avenidas Eliezer Levy e Odilardo Silva, quando, por volta das 4h37, um motociclista colidiu contra o veículo. Com o impacto, o alarme do automóvel foi acionado.
Imagens de câmeras de segurança mostram que o condutor da motocicleta chegou a levantar o veículo e permaneceu alguns instantes no local, aparentando indecisão, mas acabou fugindo sem prestar qualquer assistência ou assumir a responsabilidade pelos danos. Há suspeita de que o motociclista estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente.
O proprietário do carro, pai de duas crianças pequenas, relatou que o prejuízo compromete diretamente sua fonte de renda, já que depende do veículo para trabalhar. O automóvel teve o para-choque e a lanterna traseira danificados.
A motocicleta envolvida no acidente seria preta, com detalhe verde na lateral. O dono do veículo pede a colaboração da população para identificar o condutor e tentar um acordo amigável para ressarcimento dos danos.
Quem tiver informações pode entrar em contato pelos números de WhatsApp:
(96) 99171-8950 ou (96) 99157-9191.
O caso pode ser registrado junto às autoridades competentes para as devidas providências.