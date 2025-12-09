Traficante escondia drogas dentro de botijão de gás

No quarto do indivíduo, foi encontrado um botijão de gás com abertura adaptada. Dentro do compartimento, os militares localizaram várias porções de drogas.

Por OLHO DE BOTO

Em uma ocorrência incomum, a Polícia Militar encontrou drogas escondidas dentro de um botijão de gás adaptado por criminosos e prendeu um casal de suspeitos de tráfico na noite desta segunda-feira.

A Patamo patrulhava a Orla de Macapá, no bairro Cidade Nova, quando visualizou um casal subindo a rampa da Praça do Batismo, localizada atrás da Escola Maria Ivone. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois demonstraram nervosismo e passaram a caminhar rapidamente em direções opostas.

No mesmo instante, o homem teria retirado do bolso da bermuda algumas porções de uma substância esbranquiçada e as arremessado ao chão. Já a mulher levou a mão à região da cintura e acelerou ainda mais o passo, sendo alcançada em seguida. Os policiais notaram que ela usava uma tornozeleira eletrônica com a bateria descarregada.

Diante das atitudes suspeitas, foi realizada a abordagem. Na revista ao homem, os militares encontraram cinco porções de substância semelhante à cocaína no bolso direito da bermuda. Com a mulher, havia uma porção média da mesma droga, guardada no bolso traseiro interno da calça legging. Questionado, o homem teria confessado que o material era cocaína e afirmou ter ingressado no tráfico junto com a companheira.

A equipe fez uma varredura no local onde o suspeito havia descartado o material e encontrou mais três porções de cocaína.

Segundo a PM, o homem informou que possuía mais drogas escondidas e levou os policiais até sua casa, na Rua Raul C. P. Collins, também no Cidade Nova. O proprietário do imóvel, pai do suspeito, permitiu a entrada da equipe e acompanhou toda a busca. Durante as diligências, no quarto do indivíduo, foi encontrado um botijão de gás com abertura adaptada. Dentro do compartimento, os militares localizaram várias porções de drogas, de tamanhos variados, além de uma munição e anotações relacionadas ao tráfico.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.

No total, foram apreendidos:

2 porções de crack

10 porções de cocaína

2 porções de maconha

Botija de gás adulterada

Joias

1 munição calibre .38 intacta

1 balança de precisão

Celulares e 1 relógio