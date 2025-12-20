Tragédia: criança de 1 ano morre afogada em balde na zona oeste de Macapá

Acidente doméstico ocorreu no bairro Goiabal; polícia e perícia apuram circunstâncias

Por RODRIGO DIAS

Uma tarde de sexta-feira (19) marcada pela dor e comoção na zona oeste de Macapá. Uma criança de apenas 1 ano e 4 meses, identificada como Ysis Mavie Oliveira dos Santos, morreu após um acidente doméstico ocorrido em sua residência, localizada na Rua Gaudêncio da Silva, no bairro Goiabal.

De acordo com informações preliminares, a criança teria se afogado em um balde contendo água. A dinâmica do acidente ainda não foi totalmente esclarecida, mas a ocorrência mobilizou forças de segurança e a perícia técnica.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob coordenação do delegado Paulo Roberto, foi acionada para atender o caso. Por determinação da autoridade policial, foram solicitadas a perícia no local e a remoção do corpo.

Uma viatura do 8º Batalhão da Polícia Militar esteve no endereço para isolar a área e dar apoio aos procedimentos.

O caso, inicialmente tratado como morte por afogamento, seguirá sob apuração para esclarecimento das circunstâncias. Até o fechamento desta matéria, a família não havia se pronunciado oficialmente.

A foto de uma criança de olhos claros que seria Ysis circula em grupos de WhatsApp, mas o Portal SelesNafes.Com não confirmou se é a mesma menina.