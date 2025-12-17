Transpetro avança em acordo com o Amapá e formaliza estudos para novo terminal de petróleo

Memorando assinado prevê análise técnica e logística para apoiar futuras operações da Petrobras no estado

A assinatura de um memorando de entendimentos entre o Governo do Amapá e a Transpetro, realizada nesta segunda-feira (16), marca o início dos primeiros estudos para avaliar a instalação de um novo terminal na Região Norte, com foco no atendimento às operações da Petrobras. A iniciativa reforça a estratégia do Estado de se preparar para o desenvolvimento da indústria do petróleo no Amapá.

O acordo foi formalizado com a participação de representantes da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá) e da Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pela logística de petróleo, gás e biocombustíveis no Brasil. A empresa é a maior do segmento no país e atua de forma estratégica no suporte às operações do setor energético.

Os estudos previstos no memorando vão analisar a infraestrutura logística necessária para dar suporte às atividades de produção, caso a campanha exploratória na Bacia da Foz do Amazonas confirme a existência de petróleo em escala comercial. O objetivo é antecipar cenários e garantir maior celeridade na implantação de estruturas essenciais para o setor.

Segundo o diretor-presidente da Agência Amapá, Wandenberg Pitaluga, o principal ganho do acordo é o avanço na aproximação institucional entre a Transpetro e o Estado. Ele destacou que a possibilidade de uma estrutura logística no Amapá pode gerar efeitos positivos em cadeia. “A presença da Transpetro no estado dá suporte às operações da Petrobras e traz ganho de escala para a população, já que a cadeia de fornecedores acompanha esse movimento”, afirmou.

Pitaluga ressaltou ainda que o memorando é resultado de uma estratégia construída ao longo do ano, iniciada a partir de diálogos com a Petrobras e fortalecida com a criação de um grupo técnico envolvendo executivos da Transpetro e órgãos do Governo do Estado. O grupo será responsável por levantar dados objetivos e validar tecnicamente os estudos, com acompanhamento da Procuradoria-Geral do Estado.

Para o diretor de Dutos e Terminais da Transpetro, Márcio Guimarães, a assinatura do memorando representa um marco importante. “Existe um potencial muito grande nessa região. Os estudos vão confirmar isso, mas é fundamental preparar todo o caminho antes para ganhar agilidade quando a produção se iniciar. A Transpetro também tem um papel social muito relevante nesse processo”, destacou.