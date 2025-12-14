TRE encerra impasse em Oiapoque e manda empossar vereador como prefeito

Presidente da Câmara assumirá mandato por 90 dias; Decisão ocorreu neste domingo (14) e inclui providências para novas eleições

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza, declarou vagos os cargos de prefeito e vice-prefeito de Oiapoque, a 590 km de Macapá, e determinou a posse provisória do presidente da Câmara Municipal, Guido Mecânico (PP), no lugar de Breno Almeida (PP). A decisão foi proferida na tarde deste domingo (14), atendendo pedido do Ministério Público Eleitoral.

O MPE solicitou o cumprimento do acórdão do tribunal que confirmou a sentença da 4ª Zona Eleitoral de Oiapoque. Em outubro, os votos da chapa de Breno Almeida e Arthur do Areal (PP) foram anulados pelo colegiado por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2024.

Na véspera da votação, o então prefeito foi preso em flagrante com R$ 100 mil em dinheiro e uma lista de beneficiários. Ele estava acompanhado de secretários municipais que atuavam na campanha.

Na mesma decisão, o desembargador determinou a anulação dos diplomas e ordenou que a zona eleitoral adote as providências para a realização de novas eleições em Oiapoque no prazo de 90 dias, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Portal SelesNafes.Com apurou que a Câmara deve ser notificada oficialmente nesta segunda-feira (14) para marcar a posse do vereador.