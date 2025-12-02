‘Tribunal do crime’ tortura e executa dois homens dentro de construção

Crime bárbaro ocorreu em uma área de pontes da 12ª Avenida do bairro Congós, região da zona sul de Macapá controlada pela facção Família Terror do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram amarrados e assassinados com diversos tiros dentro de uma quitinete em construção, na noite desta segunda-feira, 1º, em uma área de pontes da 12ª Avenida do bairro Congós — região da zona sul de Macapá controlada pela facção criminosa Família Terror do Amapá.

Investigações iniciais da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam a possibilidade de que as vítimas tenham sido atraídas para o local e, em seguida, torturadas e submetidas ao chamado “tribunal do crime”.

Os corpos foram encontrados no mesmo quarto, com mãos e pés amarrados, além de perfurações de pistola 9mm na cabeça, tórax e braços, o que indica a participação de mais de um criminoso.

Um dos alvos, Rodrigo de Souza Pereira, o “Bem-te-vi”, morava no bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital, e tinha passagem por roubo. O outro corpo segue como desconhecido.

As polícias Civil e Militar relataram dificuldades para coletar informações que pudessem ajudar nas investigações. Apesar de o local ser cercado por diversas casas, moradores afirmaram ter ouvido apenas os disparos.

Militares do 1º Batalhão isolaram a área e acompanharam os trabalhos das Polícias Civil e Científica, enquanto outra equipe realizou incursões em busca dos assassinos, mas até o momento ninguém foi preso.

Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302.