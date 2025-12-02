‘Tribunal do crime’ tortura e executa dois homens dentro de construção

Por OLHO DE BOTO
Dois homens foram amarrados e assassinados com diversos tiros dentro de uma quitinete em construção, na noite desta segunda-feira, 1º, em uma área de pontes da 12ª Avenida do bairro Congós — região da zona sul de Macapá controlada pela facção criminosa Família Terror do Amapá.
Investigações iniciais da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam a possibilidade de que as vítimas tenham sido atraídas para o local e, em seguida, torturadas e submetidas ao chamado “tribunal do crime”.
Os corpos foram encontrados no mesmo quarto, com mãos e pés amarrados, além de perfurações de pistola 9mm na cabeça, tórax e braços, o que indica a participação de mais de um criminoso.
Um dos alvos, Rodrigo de Souza Pereira, o “Bem-te-vi”, morava no bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital, e tinha passagem por roubo. O outro corpo segue como desconhecido.
As polícias Civil e Militar relataram dificuldades para coletar informações que pudessem ajudar nas investigações. Apesar de o local ser cercado por diversas casas, moradores afirmaram ter ouvido apenas os disparos.
Militares do 1º Batalhão isolaram a área e acompanharam os trabalhos das Polícias Civil e Científica, enquanto outra equipe realizou incursões em busca dos assassinos, mas até o momento ninguém foi preso.
Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302.