Turistas, famílias e amigos curtem abertura do Réveillon ao som das potentes aparelhagens

Jouvray Xavier, de 43 anos, veio da Guiana Francesa com os filhos para prestigiar a programação.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Famílias amapaenses, grupos de amigos e turistas nacionais e estrangeiros ocuparam o espaço histórico da Fortaleza de São José para prestigiar a abertura do Réveillon, marcada pelo espetáculo das potentes aparelhagens, que transformaram o local em um grande ponto de encontro cultural. Entre paredões de som, efeitos visuais e batidas envolventes, o público viveu uma experiência coletiva que evidenciou a força da cultura amazônica e deu o tom de celebração para a chegada do novo ano.

A diversidade do público chamou atenção. Além dos moradores locais, visitantes internacionais também marcaram presença, especialmente da Guiana Francesa. Jouvray Xavier, de 43 anos, veio ao Amapá acompanhado dos filhos Luiz, de 10, e Arsène, de 13, e destacou o impacto positivo da festa. Segundo ele, a família chegou ao estado recentemente e pretende acompanhar todas as noites da programação.

“É uma festa linda, cheia de alegria e brilho”, comentou.

A abertura do Réveillon também foi vista como um espaço de afirmação da identidade regional. Para Thayna dos Santos Barbosa, de 17 anos, moradora de Matoury, na Guiana Francesa, a escolha das aparelhagens como atração principal representa mais do que entretenimento.

“A aparelhagem é mais do que música; é cultura e história do nosso povo. Abrir o Réveillon aqui na Fortaleza mostra que o nosso som chegou onde merece”, afirmou.

Ao longo da noite, o local se consolidou como um ambiente de convivência entre diferentes públicos. Famílias circularam com crianças, turistas registraram o espetáculo de luzes e sons, enquanto amigos celebravam juntos a proximidade da virada do ano. A atmosfera foi descrita como vibrante e segura por quem acompanhava a programação.

“É um evento para todos os públicos. Dá para vir com amigos, em casal ou com a família. A energia é boa e nos sentimos seguros para aproveitar”, relatou um grupo que frequenta regularmente festas de aparelhagens.

Grupos organizados também contribuíram para o clima festivo. Um dos destaques foi a participação da “Tropa do Mucilon”, coletivo que atua há dois anos em eventos culturais e que levou integrantes caracterizados e mascarados para a programação. Para a presidente do grupo, Pamela Patrícia Monteiro, de 22 anos, o protagonismo das aparelhagens na abertura do Réveillon representa reconhecimento cultural.

“A aparelhagem faz parte da nossa história. Ver esse ritmo abrindo o Réveillon mostra que o Norte está sendo valorizado de verdade”, destacou.

As aparelhagens são estruturas sonoras de grande porte que combinam sistemas de áudio potentes, painéis de LED, iluminação cênica e performances de DJs e locutores. Cada uma possui identidade própria e um público fiel, transformando os shows em experiências únicas. No contexto do Réveillon, elas reafirmam seu protagonismo cultural, movimentam a economia criativa e fortalecem tradições populares da região.

A programação integra o conceito “O Amapá virou. E você faz parte disso”, que simboliza não apenas a chegada de um novo ano, mas também a transformação vivenciada pelo estado. Ao longo de cinco noites, o Réveillon reúne cultura, turismo e oportunidades de negócios, com destaque para a valorização de artistas locais na Noite Amapaense e grandes atrações nacionais nos shows da virada.

Promovido pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Artístico Cultural e Social Cena Livre, o evento conta com patrocínio da iniciativa privada e busca consolidar o Réveillon do Amapá como uma vitrine nacional e internacional. Com a projeção gerada pela COP30, a expectativa é fortalecer a imagem de um Amapá moderno, sustentável e atrativo para investimentos, além de impulsionar a geração de renda para centenas de empreendedores que atuam no entorno da Fortaleza de São José.