Vacina contra vírus respiratório que afeta bebês está disponível para grávidas em Macapá

Imunizante age contra o Vírus Sincicial Respiratório agente causador de bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos e lactentes jovens.

Da REDAÇÃO

A vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), agente causador de bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos e lactentes jovens, já está disponível para gestantes em Macapá. A estratégia tem como foco proteger os bebês ainda durante a gestação, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o feto.

A imunização é destinada a grávidas entre a 28ª e a 36ª semana de gestação, com aplicação em dose única. Ao antecipar a proteção antes do nascimento, a medida busca reduzir quadros graves de infecções respiratórias e diminuir o risco de hospitalizações nos primeiros meses de vida.

A iniciativa é considerada um avanço nas ações de prevenção em saúde pública, especialmente diante da vulnerabilidade de recém-nascidos às doenças respiratórias. A vacinação materna amplia o cuidado pré-natal e reforça a segurança para mães e bebês.

A secretária municipal de Saúde, Drª Erica, destacou que a estratégia é segura e eficaz. “A vacinação materna é uma ferramenta fundamental para evitar agravamentos e hospitalizações”, afirmou.

O imunizante está disponível nas salas de vacinação de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Macapá e pode ser aplicado durante as consultas de pré-natal. Profissionais da rede municipal foram capacitados para orientar as gestantes sobre o novo protocolo e garantir atendimento adequado.

A Prefeitura de Macapá iniciou a vacinação contra o VSR na última quinta-feira (11) como parte das ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal e à proteção da saúde infantil.