Vídeo viral ajuda Polícia Civil a identificar ladrão

Imagens foram gravadas no Parque do Meio do Mundo, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais ajudou a Polícia Civil a identificar o autor de uma série de furtos na zona sul de Macapá. As imagens mostram o homem simulando possuir deficiência física enquanto furtava uma lanchonete no Parque do Meio do Mundo, episódio que ganhou grande repercussão e acelerou o trabalho investigativo.

A partir do registro, a equipe da 9ª Delegacia de Polícia da Capital realizou cruzamento de informações, diligências em campo e análise detalhada das imagens para confirmar a identidade do suspeito, um homem de 28 anos, já reincidente em crimes patrimoniais. Segundo a investigação, ele vinha agindo de forma contínua em bairros como Jardim Marco Zero, Universidade e Zerão.

Com a coleta de provas e o histórico criminal já conhecido, o inquérito foi concluído com o indiciamento do investigado pelo crime de furto. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, com representação por medida cautelar.

A Polícia Civil reforçou que segue empenhada na repressão qualificada aos crimes patrimoniais e destacou a importância do apoio da população, cujas informações contribuíram para o avanço da investigação.

