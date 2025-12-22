Violência em final do Miss Amapá mantém tradição negativa em concursos de beleza

Segundo o coordenador, familiares de Sarah Cristiny, representante do município de Porto Grande, não aceitaram a desclassificação da candidata.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O que deveria ser uma noite de celebração da beleza amapaense terminou, mais uma vez, em cenas de desordem e hostilidade. Na noite do último domingo (21), a final do concurso Miss Amapá foi palco de um tumulto que rapidamente viralizou nas redes sociais, reforçando uma sequência de episódios polêmicos em certames do gênero no estado.

A desordem teve início logo após o anúncio do Top 5. Segundo relatos, familiares de Sarah Cristiny (foto de capa), representante do município de Porto Grande, não aceitaram a desclassificação da candidata. O descontentamento evoluiu para uma tentativa de agressão física contra o organizador do evento, Alexandro Lima.

Vídeos que circulam na internet mostram Alexandro no chão enquanto um homem tenta desferir golpes contra ele. Apesar das imagens sugerirem uma agressão direta, o organizador minimizou o impacto físico do ocorrido em contato com a imprensa.

“Eu escorreguei e caí”, afirma organizador.

Em declaração sobre o episódio, Alexandro Lima negou ter sido ferido. Segundo ele, o vídeo gera uma interpretação equivocada do momento.

“Não fui agredido, caí no chão. As pessoas acham que me bateram, mas o tapa que o rapaz dá não acerta em mim; bate no braço de outro rapaz que estava me defendendo. Foi muito rápido, coisa de dois minutos. Tentaram me bater, mas não conseguiram”, explicou Lima.

O organizador ressaltou ainda que não possui interferência direta na escolha das misses.

“Eu não era jurado. O resultado foi técnico e responsabilidade de uma equipe que veio de fora”.

Para justificar a nota da candidata de Porto Grande, Alexandro revelou detalhes do desempenho de Sarah Cristiny nos bastidores e nas etapas avaliativas:

Oratória: Uma das piores notas na entrevista.

Desfile de Biquíni: Avaliação mínima pelos jurados.

Disciplina: O organizador relatou que a candidata não seguiu a dieta sugerida, consumindo alimentos como sorvetes e batatas fritas no quarto, além de ter deixado dívidas de consumo no hotel onde a delegação estava hospedada.

Apesar do susto, a organização confirmou a vitória de Nataly Uchôa, que foi coroada a nova Miss Amapá. Um Boletim de Ocorrência já foi registrado para resguardar a integridade dos envolvidos.

Agora, o foco da coordenação estadual volta-se integralmente para a preparação de Nataly. Ela representará o Amapá na etapa nacional do concurso, prevista para ocorrer no Paraná, no primeiro semestre de 2026.

Até o fechamento desta matéria, a candidata Sarah Cristiny e sua família não se manifestaram oficialmente sobre as declarações do organizador.