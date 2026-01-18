18 facadas e golpes de pá: o brutal ataque de mãe e filha contra rival

Ataque é desdobramento de briga ocorrida cerca de dez dias antes, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, envolvendo as mesmas mulheres e marcada por agressões com arma branca

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma briga motivada por desavenças antigas quase terminou em tragédia no último fim de semana no município de Oiapoque. Uma mãe, de 39 anos, e a filha dela, de 18 anos – grávida de três meses, foram presas em flagrante após atacarem uma mulher de 33 anos com golpes de faca e uma pá. A vítima sobreviveu ao ataque, apesar de ter sido atingida por 18 facadas.

A ação violenta ocorreu na madrugada de sábado (17) e foi registrada por câmeras de monitoramento da região. As imagens, que auxiliaram a Polícia Civil na identificação das envolvidas, mostram o momento em que a jovem de 18 anos utiliza uma pá para agredir a vítima. Em seguida, a mãe retira uma faca que estava escondida em sua perna e desfere os golpes.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, responsável pelo caso, o crime é um novo capítulo de uma disputa que já dura há um tempo.

“Essas mulheres se envolveram em uma briga há cerca de 10 dias, em que um vídeo circulou pelas redes sociais mostrando uma delas desferindo um golpe de terçado no braço da outra. Desta vez, a agressora daquela ocasião foi a vítima”, explicou o delegado.

Inicialmente, a vítima relatou que o ataque teria sido praticado por um grupo de nove mulheres. No entanto, após diligências no hospital e a análise detalhada das imagens de segurança, a equipe de investigação constatou que apenas mãe e filha participaram diretamente das agressões. As demais pessoas que aparecem no vídeo tentaram separar a briga para evitar a morte da vítima.

A mãe foi conduzida ao Ciosp ainda na madrugada de sábado pela Polícia Militar. Já a filha foi localizada e capturada pela equipe da Polícia Civil no final da tarde do mesmo dia, ainda dentro do período de flagrante.

Decisão Judicial

Apesar da gravidade do crime — autuado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil — a dupla passará a responder pelo processo em liberdade. Após audiência de custódia realizada no domingo (18), o Poder Judiciário concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, sendo elas:

Proibição de aproximação e contato com a vítima;

Proibição de frequentar bares em qualquer horário;

Proibição de ausentar-se da cidade por mais de oito dias sem autorização.

Caso as medidas sejam descumpridas, a prisão preventiva poderá ser decretada. A vítima segue em recuperação, e as agressoras foram indiciadas e aguardam o desenrolar do processo judicial.