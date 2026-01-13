A cilada do primo: Sob o pretexto de proteção, jovem atrai familiar para a morte

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Uma ação rápida das polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de Francisco Manoel de Oliveira Pinto, de 19 anos, na noite da última segunda-feira (12), no município de Ferreira Gomes. Ele é o principal suspeito do homicídio de seu primo, Alan Duarte de Oliveira, de 31 anos, ocorrido no centro da cidade. O crime, marcado por traição e emboscada, teria sido motivado por desavenças familiares antigas.
Segundo as investigações coordenadas pelo delegado Felipe Rodrigues, o autor utilizou a relação de parentesco para atrair a vítima para a morte. Francisco arrombou a residência de Alan e, fingindo desespero, alegou que criminosos estavam tentando matá-lo.
Acreditando no primo, Alan seguiu as instruções de Francisco para uma suposta rota de fuga. Ao pularem o muro de uma residência vizinha, a vítima foi surpreendida: Francisco sacou uma arma e efetuou cinco disparos. Alan morreu no local antes mesmo de receber socorro médico.
O autor fugiu da cena do crime, mas as roupas que ele utilizou na ação foram encontradas. A polícia iniciou a investigação e posteriormente a caçada.
Em depoimento à polícia após ser localizado na casa de seu pai, Francisco confessou o crime. Ele revelou que o conflito vinha de anos, alegando que Alan teria matado seu cunhado no passado.
O estopim para a execução teria ocorrido durante as festas de Ano Novo, quando ambos se envolveram em uma briga física. Após ser agredido, o jovem adquiriu a arma de fogo com o objetivo específico de realizar o que chamou de “acerto de contas”.
Diante dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio. O autor permanece à disposição da Justiça e aguarda a realização da audiência de custódia.