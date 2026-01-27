A convite de Alcolumbre, Clécio assina filiação ao União Brasil: “promoveu grandes mudanças”

Ato político será realizado na sexta-feira (30), em Macapá, com presença de lideranças nacionais

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), aceitou o convite do senador Davi Alcolumbre e irá se filiar ao União Brasil. O ato de assinatura está marcado para a próxima sexta-feira (30), na quadra da Escola Jesus de Nazaré, em Macapá, a partir das 19h, e deve reunir lideranças políticas do estado e da cúpula nacional do partido.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a saída de Clécio do Solidariedade não ocorreu de forma conflituosa. Ele estava na legenda desde a eleição de 2022, quando venceu a disputa para o governo ainda no primeiro turno. No entanto, segundo aliados, o governador já avaliava há alguns meses a necessidade de mudança partidária, de olho na reorganização do cenário político para 2026.

Atualmente, o União Brasil tem forte presença no Amapá, comandando 9 das 16 prefeituras do estado. A sigla também integra a base de cinco governadores em todo o país e dispõe de um dos maiores fundos eleitorais, considerado estratégico para projetos de reeleição e fortalecimento regional.

Para o secretário nacional do partido e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a chegada de Clécio reforça o protagonismo da legenda. “Tem promovido grandes mudanças que melhoram a vida dos amapaenses”, destacou o parlamentar ao comentar a filiação.