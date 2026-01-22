Abordagem em bar termina com prisão por tráfico e apreensão de arma em Macapá

Durante a ação da PATAMO, um dos abordados confessou envolvimento com venda de drogas e indicou local onde escondia entorpecentes e revólver

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (21), na 16ª Avenida do bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá, após informações repassadas pelo setor de Inteligência.

Segundo a PM, equipes da PATAMO chegaram a um bar onde vários indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes. Durante a abordagem, um dos suspeitos acabou confessando que, além de usuário, estava envolvido diretamente na venda de drogas na região.

O indivíduo então passou a colaborar e entregou o esquema à polícia, informando que mantinha drogas e uma arma de fogo escondidas em sua residência. O suspeito levou os militares até o imóvel, onde foi localizado um revólver e diversas porções de entorpecentes, escondidos dentro de uma caixa encontrada em seu quarto.

Com o flagrante confirmado, o acusado recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido à delegacia, junto com todo o material ilícito apreendido.