‘Acabou o Carnaval feito em 30 dias’: presidente da Liesap vê avanços e fala de novidades no desfile

Com arquibancadas livres e nova sonorização, escolas prometem o melhor carnaval da história

Por SELES NAFES

O visual do Sambódromo de Macapá está diferente de todos os carnavais anteriores, começando pela sonorização distribuída em pelo menos 15 torres ao longo da avenida Ivaldo Veras. A ideia é que este seja o último desfile com apoio do caminhão-som para as 10 agremiações de primeiro e segundo grupos, que desfilarão dias 13 e 14 de fevereiro. O Portal SelesNafes.Com conversou sobre essas e outras novidades, que incluem a liberação das arquibancadas, com o presidente da Liesap, Jocildo Lemos. “Acabou o Carnaval de 30 dias”, disse ele, em referência à movimentação das escolas que têm começado cada vez mais cedo, e com maior profissionalismo.

Ficha

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva e Meio Mundo Produções (Carnaval 80 anos)

Edição: Antônio Batista Júnior