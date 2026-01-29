AGORA TEM ESPECIALISTAS

Ação itinerante chega a Mazagão e Tartarugalzinho para acesso a consultas e exames especializados

29, janeiro, 2026
Programa do governo federal prevê atendimentos por 30 dias em ambos os municípios com o objetivo de reduzir filas por serviços de média e alta complexidade
De Macapá (AP)

O Programa Federal “Agora Tem Especialistas” começa a operar nesta sexta-feira (30) nos municípios de Mazagão e Tartarugalzinho, no interior do Amapá, a partir de uma ação articulada pelo Governo do Estado. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo o atendimento na rede pública de saúde. 

Em Mazagão, a carreta equipada com um tomógrafo computadorizado de alta performance será instalada na Arena Aquática Didico Gama, em Mazagão Novo, e deve realizar em média 1.320 exames de tomografia ao longo de 30 dias, evitando deslocamentos para outras cidades da região. 

Ação leva exames e consultas especializadas a Mazagão e Tartarugalzinho, reduzindo filas e deslocamentos pelo SUS. Fotos: Gabriel Maciel/Sesa

Já em Tartarugalzinho, os serviços estarão focados na saúde da mulher, com oferta de mamografias, ultrassonografias mamárias e pélvicas, punção de nódulos, biópsias, exames anatomopatológicos, consultas ginecológicas e atendimentos por telemedicina, na Praça Municipal Saturnino dos Santos. 

A ação é coordenada em conjunto com o Ministério da Saúde e integra a regulação estadual, beneficiando pacientes que já aguardam na Central de Regulação do SUS. A articulação dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, e do deputado federal Dorinaldo Malafaia foi fundamental para a vinda do programa aos dois municípios.

Seles Nafes
