Ação itinerante chega a Mazagão e Tartarugalzinho para acesso a consultas e exames especializados

Programa do governo federal prevê atendimentos por 30 dias em ambos os municípios com o objetivo de reduzir filas por serviços de média e alta complexidade

De Macapá (AP)

O Programa Federal “Agora Tem Especialistas” começa a operar nesta sexta-feira (30) nos municípios de Mazagão e Tartarugalzinho, no interior do Amapá, a partir de uma ação articulada pelo Governo do Estado. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo o atendimento na rede pública de saúde.

Em Mazagão, a carreta equipada com um tomógrafo computadorizado de alta performance será instalada na Arena Aquática Didico Gama, em Mazagão Novo, e deve realizar em média 1.320 exames de tomografia ao longo de 30 dias, evitando deslocamentos para outras cidades da região.

Já em Tartarugalzinho, os serviços estarão focados na saúde da mulher, com oferta de mamografias, ultrassonografias mamárias e pélvicas, punção de nódulos, biópsias, exames anatomopatológicos, consultas ginecológicas e atendimentos por telemedicina, na Praça Municipal Saturnino dos Santos.

A ação é coordenada em conjunto com o Ministério da Saúde e integra a regulação estadual, beneficiando pacientes que já aguardam na Central de Regulação do SUS. A articulação dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, e do deputado federal Dorinaldo Malafaia foi fundamental para a vinda do programa aos dois municípios.