Acidente fatal na BR-210 deixa um motociclista morto e outro ferido em Macapá

Motociclista Carlos Alberto dos Reis Silva, de 53 anos, morreu após ser atingido e atropelado durante a manobra

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um grave acidente de trânsito no final da tarde desta quinta-feira (15), no km 11 da rodovia BR-210, resultou na morte de um motociclista e mobilizou equipes de segurança e perícia. A colisão, que envolveu um carro de passeio e duas motocicletas, ocorreu por volta das 18h.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor de um Fiat Siena branco, identificado como Geosadaque Santos Da Silva, trafegava no sentido Macapá/Porto Grande quando teria realizado uma manobra de ultrapassagem.

Durante a manobra, ele teria atingido duas motocicletas que vinham no sentido contrário. Uma das testemunhas e também envolvido no acidente, Claudio Atila Silva De Oliveira, relatou que ele e a outra vítima, Carlos Alberto dos Reis Silva foram surpreendidos pelo veículo. Com o impacto e a queda, os motociclistas acabaram sendo atropelados pelo automóvel.

Carlos Alberto dos Reis Silva, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O segundo motociclista sobreviveu à colisão. Equipes da Polícia Científica (POLITEC) estiveram no trecho da rodovia para realizar a perícia nos veículos envolvidos: um Fiat Siena, uma Honda CG 160 Start e uma Yamaha Fazer 150.

Contenção e Procedimentos Legais

Logo após o acidente, familiares da vítima que chegaram ao local contiveram o motorista do carro até a chegada das autoridades. Geosadaque Silva foi conduzido ileso e sem o uso de algemas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para prestar depoimento.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). Os veículos foram liberados após os trabalhos periciais, e a Polícia Civil deve seguir com as investigações para confirmar as circunstâncias da ultrapassagem.