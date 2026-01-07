Ações da Petrobras caem após paralisação de perfuração na Margem Equatorial

Da REDAÇÃO
As ações da Petrobras registraram queda na Bolsa de Valores do Brasil (B3) na tarde desta terça-feira (6), após a companhia informar a paralisação temporária da perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas. A interrupção ocorreu depois da identificação de um vazamento em duas linhas auxiliares que conectam o navio-sonda ao poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.
Segundo a estatal, a falha foi causada por um problema operacional em um dos equipamentos da sonda que pesquisa a existência de petróleo na região, a aproximadamente 160 quilômetros da costa de Oiapoque. O incidente resultou no vazamento de fluido de perfuração, levando à suspensão imediata das atividades como medida de segurança.
A Petrobras informou que o material vazado não é óleo e não oferece riscos ao meio ambiente. O fluido de perfuração é utilizado para lubrificação e resfriamento da broca, possui baixo impacto ambiental e não se dispersa na água como o petróleo, seguindo protocolos previstos para operações em águas profundas.
Em comunicado, a companhia afirmou que os sistemas de monitoramento foram acionados imediatamente, o vazamento foi contido e não houve comprometimento da integridade do poço. A expectativa é de que os reparos e vistorias de segurança sejam concluídos em até 15 dias, permitindo a retomada da perfuração na Margem Equatorial, considerada estratégica para o futuro econômico do Amapá.