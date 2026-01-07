Ações da Petrobras caem após paralisação de perfuração na Margem Equatorial

Atividades devem ser retomadas em até 15 dias após falha técnica em sonda

As ações da Petrobras registraram queda na Bolsa de Valores do Brasil (B3) na tarde desta terça-feira (6), após a companhia informar a paralisação temporária da perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas. A interrupção ocorreu depois da identificação de um vazamento em duas linhas auxiliares que conectam o navio-sonda ao poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

Segundo a estatal, a falha foi causada por um problema operacional em um dos equipamentos da sonda que pesquisa a existência de petróleo na região, a aproximadamente 160 quilômetros da costa de Oiapoque. O incidente resultou no vazamento de fluido de perfuração, levando à suspensão imediata das atividades como medida de segurança.

A Petrobras informou que o material vazado não é óleo e não oferece riscos ao meio ambiente. O fluido de perfuração é utilizado para lubrificação e resfriamento da broca, possui baixo impacto ambiental e não se dispersa na água como o petróleo, seguindo protocolos previstos para operações em águas profundas.

Em comunicado, a companhia afirmou que os sistemas de monitoramento foram acionados imediatamente, o vazamento foi contido e não houve comprometimento da integridade do poço. A expectativa é de que os reparos e vistorias de segurança sejam concluídos em até 15 dias, permitindo a retomada da perfuração na Margem Equatorial, considerada estratégica para o futuro econômico do Amapá.