Adolescente é o 1º a passar por neurocirurgia cerebral inédita no Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
Médicos da rede hospitalar do Amapá e de uma unidade privada iniciaram um procedimento de alta complexidade que só era realizado em outros estados: a embolização vascular no cérebro ou na coluna. O primeiro paciente operado foi um adolescente de 14 anos, que já está em casa se recuperando. O Portal SelesNafes.Com conversou com o médico Wanderson Dias, chefe da Neurocirurgia do Estado. Entenda mais sobre o assunto.
Ficha técnica
Entrevista: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior
