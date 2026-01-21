Adolescente é o 1º a passar por neurocirurgia cerebral inédita no Amapá

Neurocirurgião Wanderson Dias, do HE: Procedimento foi implantado pela rede hospitalar estadual em parceria com uma unidade privada

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Médicos da rede hospitalar do Amapá e de uma unidade privada iniciaram um procedimento de alta complexidade que só era realizado em outros estados: a embolização vascular no cérebro ou na coluna. O primeiro paciente operado foi um adolescente de 14 anos, que já está em casa se recuperando. O Portal SelesNafes.Com conversou com o médico Wanderson Dias, chefe da Neurocirurgia do Estado. Entenda mais sobre o assunto.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior