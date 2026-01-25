Adolescente luta com agressores mas acaba baleado e morre

Crime foi registrado nesta sexta-feira (23), no município a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um adolescente de 16 anos, identificado como Dielson Ferreira de Souza, morreu após um ataque ocorrido nas proximidades da passarela Raimundo Pereira de Lima, bairro Elesbão, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encontrou a vítima caída ao chão no local.

De acordo com informações repassadas pela PM, testemunhas relataram que dois indivíduos chegaram a uma barbearia nas imediações e abordaram a vítima. Um deles teria apontado uma arma de fogo para o adolescente, que ainda tentou reagir, entrando em luta corporal com o suspeito. Em seguida, o segundo envolvido sacou outra arma, momento em que uma das testemunhas afirmou ter se abrigado por medo de ser atingida.

Após a ação, os suspeitos fugiram do local. Testemunhas afirmaram não conhecer os autores do crime, mas repassaram características físicas da dupla. Um dos indivíduos seria alto e magro, enquanto o outro foi descrito como moreno.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.