Adolescente morre após invadir residência durante confronto com a PM

Denúncias sobre comércio de drogas levaram equipes da Força Tática à passarela da Travessa Samuel Trajano, no Jardim Marco Zero

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um adolescente de 17 anos morreu no fim da tarde deste domingo (18) após confronto com a Força Tática da Polícia Militar, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. A ação ocorreu em uma área conhecida pela intensa comercialização de drogas e por conflitos entre grupos rivais, na passarela da Travessa Samuel Trajano.

De acordo com a PM, denúncias apontavam que vários indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes no local. Na chegada à área, os militares confirmaram a movimentação suspeita e avistaram três homens correndo pelas pontes. Um deles, conhecido como Rubinho, carregava uma sacola preta e teria atirado contra as equipes, que tiveram que revidar em dois momentos.

Na bolsa que o suspeito levava foram encontradas duas porções grandes de cocaína, duas porções de maconha (uma grande e outra média), R$ 450 em espécie, além de uma balança de precisão, um celular e uma colher usada para fracionar droga.

Na tentativa de abordá-lo, os militares disseram que Rubinho invadiu uma casa, mas os moradores conseguiram sair rapidamente antes do segundo confronto. Constatado o óbito pelo Samu, os peritos foram chamados e encontraram mais drogas prontas para venda no bolso do infrator.

Todo o material apreendido foi recolhido e apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.