Adolescente morre após invadir residência durante confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um adolescente de 17 anos morreu no fim da tarde deste domingo (18) após confronto com a Força Tática da Polícia Militar, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. A ação ocorreu em uma área conhecida pela intensa comercialização de drogas e por conflitos entre grupos rivais, na passarela da Travessa Samuel Trajano.
De acordo com a PM, denúncias apontavam que vários indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes no local. Na chegada à área, os militares confirmaram a movimentação suspeita e avistaram três homens correndo pelas pontes. Um deles, conhecido como Rubinho, carregava uma sacola preta e teria atirado contra as equipes, que tiveram que revidar em dois momentos.
Na bolsa que o suspeito levava foram encontradas duas porções grandes de cocaína, duas porções de maconha (uma grande e outra média), R$ 450 em espécie, além de uma balança de precisão, um celular e uma colher usada para fracionar droga.
Na tentativa de abordá-lo, os militares disseram que Rubinho invadiu uma casa, mas os moradores conseguiram sair rapidamente antes do segundo confronto. Constatado o óbito pelo Samu, os peritos foram chamados e encontraram mais drogas prontas para venda no bolso do infrator.
Todo o material apreendido foi recolhido e apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.