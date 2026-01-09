Adolescente passa por cirurgia neurológica de alta complexidade pelo SUS no Amapá

Procedimento raro foi realizado em Macapá e evitou a transferência do paciente para outros estados.

De Macapá (AP)

Um adolescente de 15 anos passou por uma cirurgia neurológica de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nesta semana, em Macapá, após ser diagnosticado com uma má-formação arteriovenosa cerebral, condição rara e com risco de hemorragia. O procedimento foi realizado no Hospital Marco Zero, unidade da rede privada conveniada, e transcorreu com sucesso.

A cirurgia ocorreu no Centro de Hemodinâmica do hospital e contou com equipe médica especializada. O caso exigia intervenção rápida e tecnologia avançada, o que tornou possível a realização do procedimento no próprio estado, sem necessidade de transferência para outros centros do país.

A viabilização do atendimento foi resultado de uma parceria público-privada entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Hospital Marco Zero, ampliando o acesso do SUS a procedimentos neurológicos de alta complexidade no Amapá. Esta foi a segunda cirurgia do tipo realizada no estado dentro desse modelo de cooperação.

De acordo com familiares, o atendimento foi ágil desde a investigação clínica, iniciada em dezembro, até a realização da cirurgia em janeiro. O adolescente segue internado, em observação na UTI pediátrica, com evolução clínica considerada positiva e acompanhamento especializado no pós-operatório.