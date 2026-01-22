Amapá emite alerta para aumento de vírus respiratórios e reforça vacinação

Cenário exige atenção especial para crianças, idosos e pessoas com comorbidades, mais vulneráveis às formas graves das doenças respiratórias

De Macapá (AP)

O Governo do Amapá emitiu um alerta epidemiológico diante do aumento da circulação de vírus respiratórios no início de 2026. O monitoramento aponta crescimento de casos relacionados principalmente à Influenza A, além do SARS-CoV-2 e do vírus sincicial respiratório, agentes associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado.

O acompanhamento é feito pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS/AP) e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/AP), que analisam semanalmente os dados de notificações. Segundo os órgãos, o cenário exige atenção especial para crianças, idosos e pessoas com comorbidades, grupos mais suscetíveis às formas graves da doença.

Diante desse quadro, a SVS reforçou que a vacinação segue como a principal forma de prevenção. As vacinas contra a gripe e a Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e ajudam a reduzir internações e complicações causadas pelos vírus respiratórios.

Além da imunização, o alerta recomenda cuidados básicos, como higiene frequente das mãos, etiqueta respiratória e busca por atendimento médico ao surgirem sintomas. A orientação é que a população fique atenta aos sinais e mantenha o calendário vacinal atualizado para enfrentar o período de maior circulação viral.