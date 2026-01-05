Amapá mantém isenção do IPVA 2026 para motos de até 170 cilindradas e carros elétricos

Estado também garante desconto de 20% para quem antecipar pagamento em cota única

Da REDAÇÃO

Proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas e de veículos elétricos e híbridos continuam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Amapá em 2026. A manutenção da alíquota fiscal pelo governo do Estado desde 2025 permite que milhares de trabalhadores e motociclistas possam economizar no deslocamento diário.

Para as demais categorias, o governo oferece um desconto de 20% para quem optar pelo pagamento em cota única, com vencimento marcado para o dia 16 de março. Para quem preferir o parcelamento, o imposto poderá ser dividido em até seis vezes, entre os meses de março e agosto. No caso dos veículos elétricos e híbridos, a gratuidade do imposto encerra em dezembro de 2026.

Para os proprietários de outros tipos de veículos que não se enquadram na gratuidade, Benefícios Sociais e PcD, além das motocicletas e veículos sustentáveis, a política de benefícios fiscais mantém a isenção para táxis e mototáxis regularizados, além de veículos com mais de 10 anos de fabricação.

Para o público de Pessoas com Deficiência (PcD), as regras de 2026 seguem o modelo de justiça fiscal: veículos com valor de até R$ 70 mil possuem isenção total. Já para automóveis que custam entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, o imposto será cobrado apenas sobre o valor que exceder o teto da isenção, com alíquota de 3%. Os pedidos de isenção devem ser protocolados até o dia 31 de agosto.

No Amapá, o contribuinte pode emitir o boleto do IPVA do site oficial da Sefaz (www.sefaz.ap.gov.br), pelo aplicativo “Meu IPVA AP” ou de forma presencial nas unidades do Super Fácil.



Licenciamento

De acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o prazo final para o licenciamento de veículos é 31 de agosto. A fiscalização e as blitzes de conferência de documentação em todo o estado terão início no dia 1º de setembro.

Calendário e Fiscalização

A arrecadação do IPVA é uma das principais fontes de custeio para áreas como saúde, educação e infraestrutura, sendo que 50% do valor arrecadado é repassado diretamente aos municípios onde os veículos estão emplacados.