Após 3 TAFs de concursos diferentes, aluna supera limites e inicia formação na PM

13, janeiro, 2026
Fotos: Iago Fonseca
Aluna-soldado Keila Santos enfrentou o TAF três vezes ao longo de oito anos e agora integra turma com 341 novos policiais em Macapá
Por IAGO FONSECA, de Macapá (AP)

O uniforme ainda é branco, cheira a novo, mas carrega o peso de quase uma década de batalhas. Entre as 341 histórias dos novos alunos-soldados do Curso de Formação da Polícia Militar do Amapá, da 3ª turma, a trajetória de superação, luta e resiliência de Keila Santos, de 34 anos, se destaca. Mãe há pouco mais de um ano e oito meses, a ingressante enfrentou o Teste de Aptidão Física (TAF) em três concursos diferentes antes de iniciar sua nova jornada nesta terça-feira (13), em Macapá.

A caminhada de Keila é um verdadeiro teste de resistência iniciado em 2018, quando tentou o primeiro concurso. O obstáculo? A barra fixa. Em 2022, a história parecia se repetir: ela voltou a ser aprovada na prova teórica, mas novamente não conseguiu concluir o TAF. Após um processo judicial, ela chegou a ser chamada para refazer o teste físico, porém um novo capítulo da vida se abria: Keila estava grávida.

Governador Clécio: turma inicia na melhor fase da PM. Fotos: Iago Fonseca

Keila: barra fixa, gravidez e curso de formação. Foto: Ruan Alves/Secom

“Com o nascimento do meu filho, o sonho se tornou ainda mais forte. Eu não queria fazer parte de qualquer instituição. Eu queria ser policial militar no Amapá, na minha casa, na minha terra. A ficha de verdade ainda não caiu. Não sei em que momento ela cai”, confessa, com a voz embargada pela emoção de quem venceu o tempo. A maternidade não freou o desejo pela farda — pelo contrário, deu um motivo ainda maior para resistir aos anos de espera entre editais, tribunais e treinos.

Prevista inicialmente para integrar a primeira turma, Keila agora é a “01” da terceira e já entra no curso prático na próxima semana, conhecida como “semana zero”, quando enfrentará exigências intensas de condicionamento físico, emocional e psicológico. Ao longo de seis meses, os alunos passarão por disciplinas teóricas e treinamentos práticos, em preparação para atuar no policiamento preventivo e ostensivo em todo o estado.

Cerimônia da aula inaugural do curso de formação ocorreu no Templo da Assembleia de Deus

Terceira turma da PM em três anos

Rede de apoio

Keila reconhece que não chegou sozinha. A sua história é compartilhada, passo a passo, com a irmã. As duas estudaram juntas, foram aprovadas juntas e, curiosamente, ambas reprovaram no TAF inicialmente. Enquanto a irmã seguiu para a segunda turma, Keila precisou aguardar o tempo do filho e a decisão da Justiça.

Agora, na terceira turma, o pacto de irmandade se renova: é a irmã, já inserida na rotina militar, quem ficará responsável por cuidar do sobrinho enquanto Keila encara os seis meses de intensidade total do Curso de Formação de Soldados.

“Ficar longe dele é o meu maior desafio. Mas depois de hoje, a gente percebe que é resultado. Vamos continuar apontando para o futuro até a formatura”, projeta a aluna.

Mais de 700 já foram chamados

“Melhor momento da história da corporação”, diz governador

Para o governador Clécio Luís, a nova turma ingressa no “melhor momento da história” da Polícia Militar, com investimentos em armamentos, viaturas e valorização da carreira.

“É a terceira turma de soldados. Já chamamos quase 700 para poder chegar nessa turma, fazendo triagem, todos os exames, TAF, todos os processos legais para ter essa turma, que vai ser a melhor sem dúvida nenhuma. Eles entram no melhor momento da história da Polícia Militar, no momento dos maiores investimentos em viaturas, em armamentos, em munições, em promoções, em condiçõe

Seles Nafes
