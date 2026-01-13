Após 3 TAFs de concursos diferentes, aluna supera limites e inicia formação na PM

Aluna-soldado Keila Santos enfrentou o TAF três vezes ao longo de oito anos e agora integra turma com 341 novos policiais em Macapá

Por IAGO FONSECA, de Macapá (AP)

O uniforme ainda é branco, cheira a novo, mas carrega o peso de quase uma década de batalhas. Entre as 341 histórias dos novos alunos-soldados do Curso de Formação da Polícia Militar do Amapá, da 3ª turma, a trajetória de superação, luta e resiliência de Keila Santos, de 34 anos, se destaca. Mãe há pouco mais de um ano e oito meses, a ingressante enfrentou o Teste de Aptidão Física (TAF) em três concursos diferentes antes de iniciar sua nova jornada nesta terça-feira (13), em Macapá.

A caminhada de Keila é um verdadeiro teste de resistência iniciado em 2018, quando tentou o primeiro concurso. O obstáculo? A barra fixa. Em 2022, a história parecia se repetir: ela voltou a ser aprovada na prova teórica, mas novamente não conseguiu concluir o TAF. Após um processo judicial, ela chegou a ser chamada para refazer o teste físico, porém um novo capítulo da vida se abria: Keila estava grávida.

“Com o nascimento do meu filho, o sonho se tornou ainda mais forte. Eu não queria fazer parte de qualquer instituição. Eu queria ser policial militar no Amapá, na minha casa, na minha terra. A ficha de verdade ainda não caiu. Não sei em que momento ela cai”, confessa, com a voz embargada pela emoção de quem venceu o tempo. A maternidade não freou o desejo pela farda — pelo contrário, deu um motivo ainda maior para resistir aos anos de espera entre editais, tribunais e treinos.

Prevista inicialmente para integrar a primeira turma, Keila agora é a “01” da terceira e já entra no curso prático na próxima semana, conhecida como “semana zero”, quando enfrentará exigências intensas de condicionamento físico, emocional e psicológico. Ao longo de seis meses, os alunos passarão por disciplinas teóricas e treinamentos práticos, em preparação para atuar no policiamento preventivo e ostensivo em todo o estado.

Rede de apoio

Keila reconhece que não chegou sozinha. A sua história é compartilhada, passo a passo, com a irmã. As duas estudaram juntas, foram aprovadas juntas e, curiosamente, ambas reprovaram no TAF inicialmente. Enquanto a irmã seguiu para a segunda turma, Keila precisou aguardar o tempo do filho e a decisão da Justiça.

Agora, na terceira turma, o pacto de irmandade se renova: é a irmã, já inserida na rotina militar, quem ficará responsável por cuidar do sobrinho enquanto Keila encara os seis meses de intensidade total do Curso de Formação de Soldados.

“Ficar longe dele é o meu maior desafio. Mas depois de hoje, a gente percebe que é resultado. Vamos continuar apontando para o futuro até a formatura”, projeta a aluna.

“Melhor momento da história da corporação”, diz governador

Para o governador Clécio Luís, a nova turma ingressa no “melhor momento da história” da Polícia Militar, com investimentos em armamentos, viaturas e valorização da carreira.

“É a terceira turma de soldados. Já chamamos quase 700 para poder chegar nessa turma, fazendo triagem, todos os exames, TAF, todos os processos legais para ter essa turma, que vai ser a melhor sem dúvida nenhuma. Eles entram no melhor momento da história da Polícia Militar, no momento dos maiores investimentos em viaturas, em armamentos, em munições, em promoções, em condiçõe