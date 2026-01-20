Após fuga alucinada, ex-militar é preso

Já conhecido da polícia por envolvimento em roubo, suspeito tentou fugir da abordagem, mas acabou detido com drogas, dinheiro e veículo adulterado

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ex-militar do Exército foi preso na madrugada desta terça-feira (20) após protagonizar uma fuga alucinada da Polícia Militar no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Durante patrulhamento pela Via de Interligação Valderi Alencar Lima, uma equipe do Rádio Patrulhamento do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Hemerson Maciel, avistou o suspeito pilotando uma motocicleta sem placa. Ao receber ordem de parada, ele ignorou a determinação e saiu em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres, motoristas e dos próprios policiais.

A perseguição se estendeu por cerca de 1 quilômetro, até que o indivíduo foi finalmente interceptado. Na abordagem, os militares encontraram várias porções de crack escondidas no bolso da bermuda, além de R$ 87,45 em dinheiro trocado, típico da comercialização de drogas.



Mesmo após ser alcançado, o suspeito resistiu à prisão, obrigando os policiais a utilizarem força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo.

A situação ficou ainda mais grave quando foi constatado que a motocicleta estava com o chassi adulterado, configurando crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ledson Monteiro Santos Júnior, de 20 anos, já conhecido da polícia por passagem por roubo, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, direção perigosa, resistência e adulteração de veículo, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.