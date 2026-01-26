Após matar ex-companheira, idoso colide contra carreta durante perseguição policial

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Uma mulher de 54 anos foi assassinada a tiros dentro de uma conveniência em um caso tratado como feminicídio, que terminou horas depois com a morte do suspeito durante uma perseguição policial. O crime chocou moradores de Água Azul do Norte, no sudeste do Pará.

A vítima foi identificada como Maria Socorro Freitas. Segundo as informações apuradas, o atirador seria o ex-marido dela, que entrou no estabelecimento e efetuou diversos disparos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Maria Socorro chegou a gritar e tentou fugir, mas já estava ferida. Ela caiu no chão, enquanto clientes e funcionários corriam para fora do local. Em seguida, o agressor retornou e atirou novamente contra a vítima, que já não tinha qualquer possibilidade de defesa.

Após o ataque, o homem fugiu em direção à zona rural, seguindo por uma rodovia que liga os municípios de Sapucaia e Eldorado dos Carajás. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas com base nas informações repassadas. Durante a fuga, o suspeito foi localizado e passou a ser perseguido por equipes policiais.

O homem foi identificado como Lourival José Oliveira, de 67 anos. Ele morreu após colidir com uma carreta durante a perseguição.

Há relatos de que ele teria se jogado contra o veículo. Policiais envolvidos na ocorrência e o motorista da carreta não sofreram ferimentos graves. O caso segue sendo investigado.