Após morte de preparador em acidente, Águia e Remo divergem sobre adiamento da final

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Mesmo em meio ao luto provocado pelo grave acidente envolvendo a equipe sub-20, Águia de Marabá e Clube do Remo trocaram declarações públicas divergentes sobre a realização da final da Supercopa Grão-Pará. A partida está mantida para este domingo (18), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Por meio de nota oficial, o Águia de Marabá confirmou que entrará em campo, apesar do momento delicado vivido pelo clube após a morte do preparador físico da equipe sub-20, Hecton Alves, e das graves lesões sofridas pelo técnico Ronan Tyezer, que segue internado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, afirmou que o clube tentou o adiamento da partida. Segundo ele, a diretoria apresentou à Federação Paraense de Futebol (FPF) uma proposta para que o jogo fosse transferido de domingo para a terça-feira seguinte.

“Estava prevista a saída do elenco principal para a capital do estado para a realização desse jogo de domingo. O presidente Ferreira, que está muito emocionado, não está conseguindo nem falar, pediu para mim gravar esse vídeo. Manifestamos e acionamos a Federação, onde apresentamos uma proposta do Águia de Marabá para que esse jogo fosse realizado na terça-feira. A Federação concordou e trabalhou no sentido de conseguir junto ao Remo esse aceite, mas infelizmente, em função de toda a logística do Clube do Remo, não foi possível”, declarou.

Ainda segundo Pedrinho Corrêa, o clube viajará para Belém “contra a própria vontade”, apenas para cumprir o compromisso profissional. Ele destacou que toda a diretoria permanece mobilizada para prestar assistência às famílias das vítimas e aos feridos, especialmente ao treinador Ronan Tyezer, cujo estado de saúde é considerado delicado.

De acordo com o Águia, o Remo não teria concordado com a alteração da data por conta do planejamento logístico já definido, o que resultou na manutenção do confronto na data original.

Após a repercussão das declarações, o diretor de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, também se manifestou por meio de vídeo. O dirigente afirmou que o clube azulino lamenta profundamente o acidente e negou que tenha se recusado a colaborar com o adiamento da partida.

“O Remo, desde o primeiro momento, aceitou e colaborou para que esse jogo fosse transferido. A gente entende que é de melhor tom fazer isso. O único ponto que o Remo questionou era realizar esse jogo na terça-feira, três dias depois”, afirmou.

Marcos Braz explicou que o clube possui uma programação previamente definida, levando em conta compromissos importantes, como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraense. No entanto, ressaltou que esses torneios não são mais importantes do que a tragédia ocorrida.

“O Remo ainda continua disponível a qualquer troca de data e à construção de uma nova data. Toda a diretoria e a nação azulina se colocam à disposição para apoiar as famílias e o clube neste momento”, completou.

Criada em 2024, a Supercopa Grão-Pará abre oficialmente a temporada do futebol no estado.