Após polêmica, Bope reconhece vitória de atleta e oferece tratamento ao irmão dela

Lenise chegou a ser desclassificada temporariamente. Visita ao hospital e apoio à reabilitação de Messias emocionaram a corredora Lenise Net, tricampeã da Corrida do BOPE

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

No esporte, dizem que o cronômetro é o juiz final. Mas para a atleta amapaense Lenise da Silva Net, de 32 anos, a vitória mais importante da sua vida não foi registrada em segundos, mas sim, no brilho dos olhos de seu irmão, Messias Lavrador Net, em um leito de hospital.

No último dia 28 de dezembro, Lenise sagrou-se tricampeã da Corrida do BOPE. O que parecia ser apenas mais um título para sua vasta coleção — que inclui o prestigiado ouro no Círio, em Belém — tornou-se a chave para uma corrente de solidariedade que ultrapassou as barreiras do quartel.

A participação de Lenise na prova de 2025 esteve por um fio. Há três semanas, sua rotina mudou drasticamente: o irmão, Messias, de 27 anos — seu maior incentivador e braço direito nas competições — sofreu um grave acidente de trabalho. Após uma descarga elétrica, ele sofreu uma queda que resultou em uma lesão delicada na coluna.

“Eu não estava preparada. Não treinava há duas semanas porque meu lugar era no hospital”, confessa a atleta. Foi o próprio Messias quem, mesmo em recuperação, insistiu para que ela corresse.

Mesmo diante de uma confusão organizacional que desclassificou os atletas de elite no dia da prova, por suposto erro no percurso, ela manteve a fé.

A Justiça e o Destino

O reconhecimento do erro pela organização levou a uma cerimônia de premiação exclusiva no batalhão, na última sexta-feira (2). Foi ali, entre fardas e medalhas, que a história de Messias tocou o coração da tropa.

Ao ser questionada pelos militares sobre sua família, Lenise relatou a luta do irmão. A resposta foi imediata. Homens treinados para situações extremas mostraram que sua maior força reside na empatia.

“Eu perguntei se eles poderiam visitá-lo. O Messias precisava de gente forte por perto, e o BOPE representa isso. Eles não só aceitaram na hora, como apareceram no hospital no mesmo dia”, relata Lenise, emocionada.

A visita dos policiais ao Hospital de Emergências de Macapá não foi apenas protocolar. Além de palavras de incentivo e presença firme, o BOPE estendeu a mão para o futuro de Messias. O batalhão ofereceu ao jovem a cobertura total de fisioterapia exclusiva da unidade, além do suporte de profissionais de saúde da corporação.

Para o jovem que ama música e sonha em montar seu som automotivo, a visita foi o “grave” que faltava para impulsionar sua motivação. Para Lenise, o tricampeonato agora tem um significado que nenhum metal pode traduzir. A desclassificação temporária, o pedido de desculpas do Tenente-coronel Wilkson e a reviravolta dos fatos foram, para ela, degraus de uma escada maior.

“Para mim, o meu verdadeiro troféu foi a presença deles e a ajuda que darão ao meu irmão. Minha prioridade é ver ele bem. Nossa luta agora é pela sua recuperação, para que ele volte a caminhar”, finaliza a campeã.

“O Batalhão de Operações Especiais vê com extremo orgulho e satisfação essas demonstrações de admiração do cidadão de bem para com a unidade. Pessoas que, tal qual o BOPE, batalham de forma correta por suas causas, sejam estas o sustento da família ou a boa realização de suas atividades profissionais. Sempre atenderemos o chamado de quem merece nossa mais sincera admiração, o cidadão de bem”, ponderou o Tenente-coronel Wilkson.