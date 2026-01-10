Após sair do carro atirando, foragido morre em confronto com a PM

Rafael Ferreira Meireles, o “Chanel”, costumava usar nome falso para despistar a polícia. Ele era investigado por tráfico, roubo e homicídio

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido que era investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), e alvo da Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, morreu em tiroteio com policiais militares da Companhia de Choque, na noite desta sexta-feira (9), no bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá. O confronto ocorreu durante a Operação Protetor, composta pelo Bope, Força Tática e outros batalhões da PM.

Apontado como integrante da facção Família Terror do Amapá e detentor de uma ficha que inclui tráfico de drogas, roubo e homicídio, Rafael Ferreira Meireles, o “Chanel”, de 28 anos, costumava se identificar com nome falso, de Vitor Oliveira Gonçalves, já que contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

A denúncia repassada à policia por populares indicava a presença de um grupo fortemente armado transitando em um carro, nas proximidades do conjunto dos Barcellos.

Com o policiamento reforçado na região, o comandante da operação contra o crime organizado, Tenente-coronel Iran Silva, relatou que os militares começaram a abordar alguns suspeitos na área indicada, foi quando o motorista do carro em que Chanel estava desobedeceu às ordens de parada e tentou se evadir.

“Foi feito o acompanhamento tático e, nesse ponto, ele desceu atirando em direção aos policiais, enquanto que os demais ocupantes seguiram e deixaram o carro abandonado nas proximidades”. Disse o oficial.

O restante do bando conseguiu fugir por uma área de pontes, já Chanel, armado com uma pistola 9mm, caiu baleado e morreu no meio da rua. O Samu foi quem confirmou o óbito.

“Era um indivíduo de alta periculosidade que, na noite de hoje, teve sua carreira criminosa encerrada graças ao trabalho em conjunto com a comunidade, que denunciou, passou as características do veículo, e às equipes que conseguiram lograr êxito nas abordagens”, finalizou Iran Silva.

Em fotos que estão em posse da polícia, Chanel aparece fazendo o sinal de sua facção e exibindo pistolas e revólveres de diversos calibres. Depois da perícia, o carro abandonado foi levado para o Ciosp do Pacoval, juntamente com a arma usada pelo foragido na troca de tiros.