Após vender 2 toneladas de pirapitinga em feira, Tartarugalzinho anuncia centro de alevinos

Evento abriu o calendário econômico de 2026 com peixe a R$ 16 o quilo e anunciou avanço para criação do primeiro Centro de Alevinagem do Amapá

De Tartarugalzinho (AP)

Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, iniciou o calendário econômico de 2026 com a realização da 1ª Feira do Peixe Popular, promovida pela prefeitura como estratégia para fortalecer a produção local e facilitar o acesso da população a alimentos de qualidade. A ação reuniu produtores, consumidores e equipes da gestão municipal em um evento que já desponta como vitrine do setor produtivo do município.

Durante a feira, foram comercializadas cerca de 2 toneladas de pirapitinga, espécie bastante consumida no estado. O peixe foi vendido ao preço promocional de R$ 16 o quilo, garantindo à população a possibilidade de adquirir proteína saudável com economia, ao mesmo tempo em que ampliou a circulação de renda dentro da própria cidade.

A proposta do evento é incentivar um modelo direto de comercialização, aproximando quem produz de quem consome. Com isso, os piscicultores e vendedores locais ganham um canal seguro de escoamento, enquanto as famílias têm acesso a um produto fresco e com valores mais acessíveis. A organização destacou que a iniciativa busca aquecer a economia e valorizar o esforço do produtor regional.

A prefeitura também reforçou que a Feira do Peixe Popular integra um conjunto de ações voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento da agricultura e piscicultura local, com foco em políticas públicas que unam desenvolvimento e inclusão social.

Além dos resultados imediatos, a gestão municipal já projeta um avanço importante para o setor produtivo ao longo de 2026. Por meio de parcerias estratégicas com a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), o município pretende dar um salto tecnológico e estrutural para ampliar a cadeia do pescado.

A principal expectativa é a implantação do primeiro Centro de Alevinagem do Amapá, projeto que permitirá ao município produzir seus próprios alevinos, reduzindo custos para os piscicultores e consolidando Tartarugalzinho como referência estadual na produção de pescado. A prefeitura afirmou que o investimento em infraestrutura e apoio técnico será decisivo para impulsionar o crescimento econômico e social do município.