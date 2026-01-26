Apresentadora Astrid Fontenelle tem celular furtado durante passeio em Belém

Por PEDRO PESSOA, de Belém

A apresentadora Astrid Fontenelle teve o celular furtado na manhã deste domingo enquanto passeava pela Praça da República, no centro de Belém. Ela estava acompanhada do também apresentador Zeca Camargo e aproveitava a tradicional feira realizada no local, conhecida pela venda de artesanato, souvenirs, obras de arte e produtos que valorizam a cultura paraense.

Astrid veio à capital paraense para participar de um evento em um shopping da cidade, onde falaria sobre livro e cultura. Durante a visita à feira, em meio ao movimento de visitantes e feirantes, o aparelho foi levado sem que ela percebesse no momento.

Logo após o ocorrido, Astrid e Zeca acionaram amigos que moram em Belém e registraram boletim de ocorrência. As autoridades também foram comunicadas e tentam localizar o celular, que até o momento não foi recuperado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zeca Camargo pediu ajuda aos moradores do Pará. Ele relatou que os procedimentos legais estavam sendo realizados e solicitou que qualquer informação sobre o paradeiro do aparelho fosse repassada por mensagem direta, agradecendo o apoio e a receptividade do público paraense.

Pouco depois, os dois divulgaram um novo vídeo agradecendo a solidariedade recebida em Belém. Astrid destacou o carinho das pessoas que se aproximaram para prestar apoio após saberem do furto e afirmou que se sentiu acolhida e protegida na cidade. A apresentadora também agradeceu o trabalho das forças de segurança, citando o apoio da Polícia Militar e da equipe responsável pelo atendimento da ocorrência.

Apesar do transtorno, Astrid confirmou que manteve a agenda na capital e seguiu para o compromisso no shopping, onde participou do evento literário e cultural previsto. Ao final da mensagem, ela reforçou o carinho por Belém e disse que o apoio recebido transformou um momento desagradável em uma demonstração de afeto e acolhimento por parte da população.