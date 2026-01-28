CARNAVAL 2026

Arquibancadas do Sambódromo de Macapá terão acesso gratuito nos desfiles

28, janeiro, 2026
Foto: divulgação
Entrada franca valerá também para os ensaios técnicos das agremiações
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís anunciou, ao lado do senador Davi Alcolumbre, que as arquibancadas do Sambódromo de Macapá terão acesso gratuito durante os desfiles das escolas de samba no Carnaval 2026. A decisão, divulgada na noite de terça-feira (27), coloca a gratuidade como eixo central da festa e pretende garantir que mais pessoas acompanhem de perto as apresentações das agremiações amapaenses.

Além das noites oficiais de desfile, a entrada gratuita também será válida nos ensaios técnicos, que antecedem o Carnaval. A medida deve ampliar o fluxo de público na Avenida Ivaldo Alves Veras e aproximar ainda mais a população das escolas de samba, que se preparam durante meses para o espetáculo.

Expectativa é de aumento do público nos dois dias de desfile. Foto: arquivo SN

A decisão foi bem recebida por representantes das agremiações e por integrantes do movimento cultural, que veem na gratuidade uma forma de democratizar o acesso ao Carnaval e valorizar o trabalho dos brincantes, músicos e artistas envolvidos na festa. A expectativa é que a iniciativa também atraia visitantes de outros municípios e aqueça a economia local no período.

Os desfiles estão marcados para os dias 13 e 14 de fevereiro, e a previsão é de um Sambódromo mais cheio e diverso, com presença de famílias, torcedores das escolas e público em geral.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!