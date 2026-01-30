Assaltante de ônibus condenado a 6 anos é preso pela Polícia Civil em Macapá

Crime foi cometido dentro de coletivo na capital em 2017,junto com três comparsas

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A Polícia Civil do Amapá (PC-AP), por meio do Núcleo de Capturas, cumpriu na manhã de quarta-feira (28), um mandado de prisão definitiva contra um homem de 25 anos que não teve o nome divulgado, condenado por roubo a passageiros de um ônibus coletivo em Macapá. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP).

O suspeito foi preso em sua residência, localizada na Ilha Mirim. O crime ocorreu em agosto de 2017, quando o homem, acompanhado de outros três envolvidos, entre eles um adolescente, invadiu um ônibus armado com um revólver e facas, roubando diversos pertences dos passageiros. Segundo o delegado Bruno Braz, chefe do Núcleo de Capturas, todos os envolvidos foram identificados e responsabilizados.

“Esse rapaz, juntamente com outros três, sendo um deles menor de idade, armados com um revólver e facas, invadiram um ônibus e roubaram vários pertences dos passageiros. Todos foram identificados e levados à Justiça. No momento em que os policiais chegaram à casa, ele estava tranquilamente dormindo. Agora chegou a hora de pagar pelo erro”, afirmou.

Durante o andamento do processo, o homem confessou o crime e foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão. Com o esgotamento de todos os recursos legais, a Justiça determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto. Após a prisão, o condenado será submetido à audiência de custódia e em seguida, encaminhado ao sistema prisional do estado.