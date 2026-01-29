Ataque a tiros mata jovem e atinge mulher que saía de academia na zona sul

Vítima de 22 anos foi executada por ocupantes de carro vermelho

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros registrado na noite desta quarta-feira (28) deixou um jovem morto e uma mulher ferida por bala perdida na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta das 19h40, na 5ª Avenida do bairro Araxá, e causou pânico entre moradores e frequentadores da região.

A vítima fatal foi identificada como Lucas Cauã Dias Baía, de 22 anos, conhecido no meio policial como “Luquinha”. Ele ainda chegou a ser socorrido por populares, mas deu entrada já sem vida no Hospital de Emergências da capital.

Durante a ação criminosa, uma mulher que saía de uma academia acabou sendo atingida por uma bala perdida. Ela foi ferida no pé, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram várias pessoas aglomeradas e um forte odor de pólvora ainda exalava pelo meio da via, evidenciando a violência do ataque.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um carro de cor vermelha e passaram a atirar contra Lucas, que estava acompanhado de um amigo. Houve correria generalizada, e o jovem acabou caindo alguns metros à frente, já gravemente ferido. O número de atiradores não foi confirmado. Após a execução, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com a polícia, Lucas já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 20 de setembro de 2023, quando foi baleado na coxa. A principal linha de investigação aponta que o crime esteja relacionado a disputas envolvendo o crime organizado.

A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar o veículo usado na fuga, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi assumido pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Informações que possam contribuir para a elucidação do crime podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone (96) 99170-4302