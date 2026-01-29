ARAXÁ

Ataque a tiros mata jovem e atinge mulher que saía de academia na zona sul

29, janeiro, 2026
Vítima de 22 anos foi executada por ocupantes de carro vermelho
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros registrado na noite desta quarta-feira (28) deixou um jovem morto e uma mulher ferida por bala perdida na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta das 19h40, na 5ª Avenida do bairro Araxá, e causou pânico entre moradores e frequentadores da região.

A vítima fatal foi identificada como Lucas Cauã Dias Baía, de 22 anos, conhecido no meio policial como “Luquinha”. Ele ainda chegou a ser socorrido por populares, mas deu entrada já sem vida no Hospital de Emergências da capital.

Durante o ataque, uma mulher que saía de uma academia foi atingida por bala perdida no pé. Fotos: Olho de Boto/SelesNafes.com

Durante a ação criminosa, uma mulher que saía de uma academia acabou sendo atingida por uma bala perdida. Ela foi ferida no pé, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.
Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram várias pessoas aglomeradas e um forte odor de pólvora ainda exalava pelo meio da via, evidenciando a violência do ataque.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um carro de cor vermelha e passaram a atirar contra Lucas, que estava acompanhado de um amigo. Houve correria generalizada, e o jovem acabou caindo alguns metros à frente, já gravemente ferido. O número de atiradores não foi confirmado. Após a execução, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

Ação criminosa aconteceu no bairro Araxá e provocou pânico entre moradores

De acordo com a polícia, Lucas já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 20 de setembro de 2023, quando foi baleado na coxa. A principal linha de investigação aponta que o crime esteja relacionado a disputas envolvendo o crime organizado.

A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar o veículo usado na fuga, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi assumido pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Informações que possam contribuir para a elucidação do crime podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone (96) 99170-4302

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!