Ataque de cobra deixa criança de 5 anos ferida em área de garimpo

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma criança de cinco anos foi picada por uma cobra no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o ataque teria sido provocado por uma jararaca, espécie venenosa comum na região e cujo veneno pode causar dor intensa, inchaço e, em casos mais graves, complicações como necrose e insuficiência renal.

O incidente ocorreu em uma área de garimpo. Após receber os primeiros atendimentos, o menino foi transferido para o Hospital Regional de Santarém, referência no atendimento de média e alta complexidade no oeste do estado. Segundo a equipe médica, o quadro clínico da criança era considerado estável durante a transferência.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram a criança internada, com ferimentos mais evidentes nas mãos. Profissionais de saúde alertam que, em casos de picada de animais peçonhentos, o atendimento rápido é fundamental para evitar o agravamento do quadro clínico, sobretudo em áreas de mata e garimpo, onde o risco de acidentes é maior.