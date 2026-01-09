Ator de séries da Netflix e da Disney visita Macapá e agita as redes sociais

Jorge López, de Elite e Soy Luna, postou vídeo na orla da cidade e encontrou fãs

Compartilhamentos

Por JORGE ABREU, especial para o Portal SelesNafes.Com

O ator e modelo Jorge López, de origem chilena, postou vídeo e foto em Macapá na sua conta pessoal do Instagram, com mais de 7,6 milhões de seguidores, o que logo causou alvoroço em páginas de fofocas e jornais do Brasil.

No vídeo, o artista mostra a orla da capital amapaense acompanhada da marcante “Pra você”, do Filé do Brega. Em outra postagem, ele publicou uma foto em um bar ao som de Anitta, que também integrou o elenco da série Elite, da Netflix, ao qual Lópes participou de duas temporadas.

Páginas de fofocas, como a do blogueiro Hugo Gloss, perguntam o ator estaria fazendo no Amapá. Tudo indica que Lópes percorre o Brasil a turismo. Ele esteve em cidades do Nordeste antes de chegar a Macapá, a primeira do Norte, conforme suas publicações.

Fãs amapaenses encontraram o ator em uma casa de show em Macapá e bateram fotos com ele.

Jorge López participou do núcleo principal da série espanhola Elite, da Netflix, que reúne histórias de um colégio fictício em Madrid para alunos da alta sociedade da Espanha. Ele interpretou Valério Montesinos, que esteve na segunda e na terceira temporada.

Elite ocupou por diversas vezes o top 1 da Netflix ao condensar histórias de drama e suspense em meio a cenas quentes. A série reuniu um elenco de latinos, entre eles brasileiros, como o ator André Lamoglia (quinta temporada) e Anitta (que fez uma breve participação na sétima temporada).

Além de Elite, López fez sucesso na telenovela Soy Luna, da Disney. Ele interpretou o personagem Ramiro Ponce, ao qual mostrou seu talento também na dança e na cantoria.