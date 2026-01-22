Avô engravidou a neta e pressionou por aborto, diz polícia

De Santana (AP)

A prisão de um avô acusado de estuprar duas netas revelou nesta quinta-feira (22) um detalhe ainda mais sombrio do caso: uma das meninas teria engravidado e sido obrigada por ele a tentar realizar um aborto, que não deu certo. O homem foi preso em Santana, a 17 km de Macapá, em uma ação conjunta das Polícias Civil e Federal para cumprimento de mandado de prisão definitiva.

O acusado tem 59 anos e foi condenado definitivamente a 10 anos e 6 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu em 2019, em uma comunidade rural do município de Porto Grande.

“Tão logo tomamos conhecimento dos fatos e, diante do exame de DNA comprovando a paternidade da criança, representei pela prisão preventiva dele e o prendemos na cidade de Santana. Havia indícios de que a sua esposa, avó das crianças, tinha conhecimento dos abusos e o teria ajudado na questão do aborto, mas isso não restou totalmente provado nos autos” lembrou o delegado Bruno Braz, que conduziu as investigações e hoje atuou na prisão do avô.

O delegado explicou que a tentativa de aborto contribuiu para o aumento da pena do acusado, que chegou a alegar durante a investigação ter sido “seduzido” pela neta, de 13 anos, que engravidou.

Após a condenação definitiva, segundo a polícia, o criminoso passou a se esconder para evitar a prisão e contava com o apoio de outras pessoas para ser avisado sempre que havia policiais nas proximidades, informou Braz.