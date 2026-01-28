Baliza deixa de ser exigida na prova prática para obtenção da CNH no Amapá

Exame passa a avaliar estacionamentos livres ao longo do percurso e adota novo sistema de pontuação

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) anunciou nesta quarta-feira (28) que a tradicional baliza será extinta como etapa obrigatória na prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no estado. A mudança faz parte da adoção de um novo modelo mais alinhado à legislação vigente e passa a valer de imediato, substituindo a fase de baliza por três estacionamentos livres avaliados durante o percurso do exame.

A atualização do exame também trouxe um novo sistema de pontuação, que passou a prever 10 pontos no total, ampliando os critérios avaliados ao longo da prova de direção veicular. Segundo o Detran-AP, a modernização visa tornar o processo mais técnico e ajustado à realidade do trânsito, com foco na avaliação prática ao volante e menos ênfase em uma manobra isolada.

Outra alteração prevista na nova resolução é a flexibilização para candidatos reprovados: aqueles que não obtiverem aprovação poderão agendar novas avaliações sem limitação de tentativas, e até a segunda reavaliação poderá ser marcada sem cobrança de taxa de reteste. A intenção é reduzir custos para quem está em processo de habilitação, sobretudo aqueles que enfrentam reprovações em etapas sucessivas do exame.

As mudanças fazem parte de um pacote de modernização do processo de obtenção da CNH no Amapá e estão alinhadas às resoluções mais recentes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O Detran-AP manteve o agendamento dos exames de direção pelo portal online, onde os candidatos podem verificar datas, horário e orientações para a prova prática após a adaptação às novas regras.