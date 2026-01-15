Bombeiros buscam por jovem que desapareceu ao tentar atravessar rio em Santana

Buscas seguem com equipes de salvamento aquático aproveitando a maré baixa; local já registrou outro afogamento recente

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá deu continuidade, na manhã desta quinta-feira (15), às buscas por Paulo de Oliveira Souza e Lima, de aproximadamente 30 anos. O jovem desapareceu nas águas do rio Amazonas na tarde de quarta-feira (14), após tentar realizar uma travessia a nado entre a Ilha de Santana e a Ilha do Farol.

De acordo com o relatório oficial, a equipe de Salvamento Aquático foi acionada por volta das 15h30 de ontem. Testemunhas relataram que Paulo tentava atravessar o canal que separa as duas ilhas quando não conseguiu completar o percurso e submergiu.

Até o fechamento desta matéria, às 11h de hoje, a vítima ainda não havia sido localizada.

O capitão Izídio Júnior, do CBM-AP, destacou que este é o segundo caso de afogamento no mesmo local em menos de dois meses. Ele alertou para as condições perigosas do trecho, que possui cerca de 60 metros de largura e pode chegar a 20 metros de profundidade.

“Há dois meses, um jovem de 16 anos tentou fazer essa travessia e, na metade do percurso, afundou. Ontem foi a mesma situação. As equipes estão aproveitando a maré baixa (baixa-mar) para realizar os mergulhos com a água parada, pois quando a maré está enchendo ou vazando, a correnteza é muito forte, o que dificulta o deslocamento dos mergulhadores no fundo”, explicou o capitão.

Paulo de Oliveira é um profissional multifacetado. Em suas redes sociais, ele se identifica como farmacêutico, técnico em análises clínicas e barbeiro profissional. Ele também tem um filho pequeno.