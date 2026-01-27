CAGED: com retomada do crescimento, Pedra registra 678 empregos formais

Dados do Novo Caged apontam construção e indústria como motores do mercado de trabalho no município

De Pedra Branca do Amapari (AP)

Entre demissões e admissões — estas em crescimento — o saldo de empregos formais em Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, fechou 2025 no positivo. Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do governo federal, são referentes a novembro de 2025 e revelam que a cidade conta atualmente com 678 empregos com carteira assinada.

Os setores que mais empregam são a Construção (295) e a Indústria (248), seguidos por Comércio (70), Serviços (49) e Agropecuária (16). Como o levantamento é de novembro passado, a prefeitura acredita que os números atuais sejam ainda melhores e sinalizem onde estão as vocações produtivas do município e quais áreas demandam maior atenção em políticas de qualificação profissional e planejamento econômico.

“Os dados mostram onde estamos e, principalmente, para onde podemos ir. Com o retorno da mineração e a força dos nossos setores produtivos, é fundamental investir em qualificação e preparar nossa população para aproveitar as novas oportunidades que estão surgindo”, destacou o prefeito Marcelo Pantoja.

Nesse contexto, o anúncio do retorno da atividade de mineração no município, amplamente divulgado pela imprensa como resultado da soma de esforços do governador Clécio Luís, do senador Davi Alcolumbre e do governo municipal, reforça a importância de uma leitura estratégica desses indicadores. A retomada da mineração tende a impactar diretamente os setores que hoje já concentram maior número de empregos formais, especialmente a indústria e a construção civil, além de estimular cadeias indiretas, como comércio, serviços e transporte.

Diante desse cenário, os dados do mercado de trabalho passam a ser uma ferramenta essencial de orientação para investimentos, formação técnica e políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda.

As informações do Novo Caged são públicas e podem ser acompanhadas diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do endereço: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho