MAUS TRATOS A ANIMAIS EM MACAPÁ

Cão luta pela vida após esquartejamento; dono é o principal suspeito

15, janeiro, 2026
Ataque ocorreu no Marabaixo 4 e animal está em estado crítico, passando por transfusão; ativistas pedem doações de sangue e ajuda financeira para tratamento
Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um crime de extrema crueldade contra um animal foi registrado no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá, nesta quinta-feira (15). Um cãozinho foi brutalmente atacado com golpes de facão, sofrendo mutilações graves e correndo risco iminente de morte. A denúncia foi feita pelo ativista da causa animal Victor Hugo, por meio de suas redes sociais, após ele ser acionado por moradores.

De acordo com o relato do ativista, o ataque só foi interrompido graças à intervenção de populares que presenciaram a cena e socorreram o animal.

No momento do ocorrido, uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pela região prestou os primeiros socorros e transportou o cão rapidamente até a clínica veterinária da qual o ativista faz parte.

Victor Hugo: pata amputada e outra presa apenas pela membrana

O quadro clínico é considerado crítico. Segundo Victor Hugo, as lesões foram profundas e provocaram hemorragia severa.

“Ele teve a pata direita do membro torácico amputada, decepada. E na área pélvica, a pata do lado esquerdo está segura apenas por uma membrana. O caso inspira muitos cuidados; ele está passando por transfusão sanguínea e corre risco de morte”, afirmou o ativista.

As informações preliminares colhidas no local apontam para um cenário ainda mais alarmante: o autor da barbárie seria o próprio dono do animal. Victor Hugo confirmou que dados e evidências reunidos por populares já foram encaminhados às autoridades policiais.

Cachorro teve partes cortadas com facão

O caso deve ser investigado com base na Lei Sansão (Lei 14.064/20), que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para crimes de maus-tratos contra cães e gatos.

Como ajudar

Devido ao alto custo do tratamento, cirurgias e necessidade de bolsas de sangue, o ativista iniciou uma campanha de arrecadação e mobilização. O animal precisa urgentemente de:

  • Doação de sangue canino para transfusão;

  • Recursos financeiros para custear cirurgias e internação.

O contato para ajudar é o telefone/WhatsApp: (96) 98102-8081.

