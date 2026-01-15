Cão luta pela vida após esquartejamento; dono é o principal suspeito

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um crime de extrema crueldade contra um animal foi registrado no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá, nesta quinta-feira (15). Um cãozinho foi brutalmente atacado com golpes de facão, sofrendo mutilações graves e correndo risco iminente de morte. A denúncia foi feita pelo ativista da causa animal Victor Hugo, por meio de suas redes sociais, após ele ser acionado por moradores.

De acordo com o relato do ativista, o ataque só foi interrompido graças à intervenção de populares que presenciaram a cena e socorreram o animal.

No momento do ocorrido, uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pela região prestou os primeiros socorros e transportou o cão rapidamente até a clínica veterinária da qual o ativista faz parte.

O quadro clínico é considerado crítico. Segundo Victor Hugo, as lesões foram profundas e provocaram hemorragia severa.

“Ele teve a pata direita do membro torácico amputada, decepada. E na área pélvica, a pata do lado esquerdo está segura apenas por uma membrana. O caso inspira muitos cuidados; ele está passando por transfusão sanguínea e corre risco de morte”, afirmou o ativista.

As informações preliminares colhidas no local apontam para um cenário ainda mais alarmante: o autor da barbárie seria o próprio dono do animal. Victor Hugo confirmou que dados e evidências reunidos por populares já foram encaminhados às autoridades policiais.

O caso deve ser investigado com base na Lei Sansão (Lei 14.064/20), que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para crimes de maus-tratos contra cães e gatos.

Como ajudar

Devido ao alto custo do tratamento, cirurgias e necessidade de bolsas de sangue, o ativista iniciou uma campanha de arrecadação e mobilização. O animal precisa urgentemente de:

Doação de sangue canino para transfusão;

Recursos financeiros para custear cirurgias e internação.

O contato para ajudar é o telefone/WhatsApp: (96) 98102-8081.