Casal é preso por matar jovem durante confraternização de Ano Novo

Vítima de 20 anos foi esfaqueada no pescoço por vizinha que tentou defender o marido durante a briga, segundo a Polícia Militar

Por RODRIGO DIAS

O que deveria ser uma celebração de Ano Novo terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (1º). O jovem Ednilson Castelo Pereira, de 20 anos, foi morto com uma facada no pescoço após intervir em uma discussão para defender a mãe. O crime ocorreu na Travessa Gonzaguinha, no bairro Universidade, zona sul de Macapá.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar, a confusão começou durante uma confraternização entre vizinhos que já se conheciam há vários anos. A discussão teria sido iniciada entre a mãe da vítima e o vizinho Ronaldo Alves de Souza, de 39 anos.

Ao presenciar a briga, Ednilson usou um pedaço de madeira para tentar defender a mãe. No meio da confusão, Ronaldo teria tentado se armar com uma faca, que caiu no chão. Nesse momento, a esposa dele, Maiara Calixto Mendes, de 28 anos, pegou a arma branca e desferiu um golpe no lado direito do pescoço do jovem.

A equipe do 1º Batalhão da PM foi acionada via Ciodes para atender a ocorrência de agressão física, mas ao chegar ao local encontrou Ednilson caído e com sinais vitais enfraquecidos. Apesar das tentativas de socorro imediato pelos policiais, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Após o crime, o casal fugiu sem prestar assistência à vítima. Segundo a PM, Maiara teria se desfeito da faca durante a fuga.

Após buscas na região do bairro Universidade, os policiais militares localizaram e prenderam Maiara e Ronaldo, que não ofereceram resistência.

O casal foi conduzido à delegacia de polícia. Maiara deve responder por homicídio, enquanto a participação do marido segue sob investigação.