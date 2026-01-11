Caseiro desempregado luta para manter os filhos após separação: ‘me julgam’

Por SELES NAFES, de Macapá
João Filho de Souza Pinto tem apenas 45 anos, mas aparenta ter mais idade. Nascido em Caxias, no Maranhão, ele assumiu sozinho os filhos após a separação da esposa que, nas palavras dele, “só queria saber de festa e bebida”. Nos últimos anos, trabalhou como caseiro, tomando conta de propriedades rurais, mas ficou novamente desempregado. “Eu trabalho com tudo” (em sítios), afirma. Enquanto não aparece uma nova oportunidade, ele e os filhos passam parte do dia no Centro de Macapá, no cruzamento da avenida Mendonça Furtado com a rua Jovino Dinoá. Sob olhares desconfiados e de reprovação de algumas pessoas, especialmente pela situação das crianças, a esperança é ter algum dinheiro para alimentação e, principalmente, um novo emprego. Ele atende pelo (96) 98428-4588. Veja o relato dele.