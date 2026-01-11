Caseiro desempregado luta para manter os filhos após separação: ‘me julgam’

Posicionado com os dois filhos em um cruzamento no Centro de Macapá, João Pinto, de 45 anos, pede dinheiro e oportunidade de trabalho

Por SELES NAFES, de Macapá

João Filho de Souza Pinto tem apenas 45 anos, mas aparenta ter mais idade. Nascido em Caxias, no Maranhão, ele assumiu sozinho os filhos após a separação da esposa que, nas palavras dele, “só queria saber de festa e bebida”. Nos últimos anos, trabalhou como caseiro, tomando conta de propriedades rurais, mas ficou novamente desempregado. “Eu trabalho com tudo” (em sítios), afirma. Enquanto não aparece uma nova oportunidade, ele e os filhos passam parte do dia no Centro de Macapá, no cruzamento da avenida Mendonça Furtado com a rua Jovino Dinoá. Sob olhares desconfiados e de reprovação de algumas pessoas, especialmente pela situação das crianças, a esperança é ter algum dinheiro para alimentação e, principalmente, um novo emprego. Ele atende pelo (96) 98428-4588. Veja o relato dele.