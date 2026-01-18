Cena de filme: policial à paisana troca tiros com assaltantes em loja no interior do Pará

Ação foi registrada em Mãe do Rio e terminou com dois presos e recuperação de celulares, perfumes e outros produtos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Novas imagens que circulam nas redes sociais mostram uma cena digna de filme de ação e revelam a atuação decisiva de um policial à paisana durante um assalto a uma loja de eletrônicos no município de Mãe do Rio, no interior do Pará. O caso impressionante foi registrado por moradores e terminou com dois criminosos presos, além da recuperação de diversos produtos roubados. Ninguém ficou ferido.

As imagens mostram o momento em que um carro para no meio da rua, em frente ao estabelecimento. Um policial à paisana desce do veículo já com a arma em punho e efetua pelo menos três disparos contra um dos assaltantes, que estava sobre uma motocicleta. O criminoso abandona a moto e foge correndo pela rua, conseguindo escapar naquele momento.

Dentro da loja, o segundo assaltante permanece no local, armado. O policial atira mais três vezes em direção ao interior do estabelecimento, atingindo a fachada e quebrando a vidraça frontal. Em seguida, o agente se posiciona ao lado do carro e dispara outras vezes, tentando conter a ação criminosa.

O suspeito que permanece dentro da loja entra em desespero e tenta fugir, mas não consegue devido à posição estratégica do policial, que permanece em frente ao estabelecimento, impedindo a saída. Em determinado momento, o agente interrompe os disparos, abre a porta do carro, veste o colete à prova de balas e passa a orientar moradores a entrarem em suas casas, mantendo a arma apontada para a loja.

Pouco depois, o criminoso se rende. Ele sai do estabelecimento com as mãos na cabeça e se deita no chão, sendo mantido sob vigilância até a chegada do reforço policial.

Em outro registro feito por moradores, é possível ver a chegada de vários policiais militares, que passam a orientar a população, entram na loja e fazem uma varredura no local para verificar se havia outros envolvidos. O suspeito rendido já aparece no chão, detido.

A operação continuou com buscas pela região. O assaltante que havia fugido no início da ação foi localizado em um terreno próximo, preso e levado para a delegacia. Segundo a polícia, ele estava armado.

Ao todo, dois homens foram presos. A polícia recuperou 18 celulares, além de relógios, perfumes e um computador.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio, e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.