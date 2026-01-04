Centro Universitário Integrado inaugura 12 cursos em Macapá com infraestrutura de padrão nacional

Instituição nota máxima no MEC amplia oferta de graduação com flexibilidade, apoio pedagógico e laboratórios modernos

De Macapá (AP) – A busca por qualificação profissional não precisa mais significar abrir mão da rotina ou mudar de cidade. O Centro Universitário Integrado, instituição do Paraná com nota máxima (5) no Conceito Institucional do Ministério da Educação (MEC), leva para Macapá 12 cursos de graduação na modalidade semipresencial, permitindo que estudantes da região conciliem flexibilidade com formação de excelência. A instituição também oferece 18 cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD), garantindo aos estudantes amapaenses acesso a uma formação completa e alinhada às exigências do mercado.

Com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026, a iniciativa representa uma oportunidade para quem busca diplomas reconhecidos nacionalmente sem precisar se deslocar para outras regiões do país. As inscrições já estão abertas por meio do site www.grupointegrado.br.

As atividades presenciais serão realizadas nas instalações da Faculdade Integrado, instituição que, junto ao Centro Universitário Integrado, faz parte do Grupo Integrado.

Localizado na Avenida Feliciano Coelho, 125, no bairro Trem, o espaço oferece a mesma infraestrutura utilizada pelo curso presencial de Medicina, incluindo cinco laboratórios especializados — dois morfofuncionais, dois de habilidades e um de simulação realística —, além de salas de aula e laboratórios de informática totalmente equipados.

Cursos semipresenciais

Área da Saúde (8 cursos): Biomedicina; Educação Física; Estética e Cosmética; Nutrição; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional.

Tecnologia (2 cursos): Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Inteligência Artificial.

Licenciaturas (2 cursos): Pedagogia; Educação Física.

Por que escolher o semipresencial?

A modalidade semipresencial oferece aos estudantes a liberdade de organizar os estudos de acordo com sua rotina, sem abrir mão do contato presencial com professores e da experiência prática em laboratórios de ponta. As aulas combinam encontros presenciais no polo de Macapá com atividades online, garantindo autonomia e qualidade na formação.

“A unidade oferece tecnologia de ponta e ambientes modernos, garantindo que o aluno de Macapá vivencie a essência do Integrado. Nos cursos da área da saúde, por exemplo, as atividades presenciais serão realizadas nos laboratórios de Medicina, oferecendo a infraestrutura necessária para a formação prática dos estudantes”, explica Rafael Zampar, diretor de Ensino e Aprendizagem do Centro Universitário Integrado.

Outro diferencial apontado é a possibilidade de conciliar trabalho e estudos. “A flexibilidade é uma das principais vantagens do semipresencial. O aluno consegue organizar os horários de estudo de acordo com sua rotina profissional, sem perder o acompanhamento acadêmico”, destaca Zampar.

Durante as atividades online, os estudantes contam com tutores, fóruns de discussão e materiais de apoio. Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas tanto nos ambientes virtuais quanto nos encontros presenciais com os professores.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Sediado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, além de mais de 70 cursos de pós-graduação.

Com nota máxima (5) no Conceito Institucional do MEC, a instituição se destaca por sua infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e compromisso com a formação integral dos estudantes.

Para Jeferson Vinhas, vice-reitor do Centro Universitário Integrado, a expansão para Macapá representa o compromisso da instituição em democratizar o acesso à educação superior de qualidade.

“Acreditamos que a educação a distância precisa estar próxima das pessoas, e o polo oferecerá estrutura, qualidade e acompanhamento necessários para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Queremos que os amapaenses tenham acesso à mesma excelência que oferecemos em Campo Mourão, sem precisar deixar suas casas, seus empregos ou suas famílias”, afirma o vice-reitor.

Como se inscrever

As inscrições para o vestibular dos novos cursos estão abertas no site www.grupointegrado.br. Durante o cadastro, os candidatos devem escolher o curso desejado e selecionar o polo de Macapá.

Informações:

Telefone: 0800-000-7005

WhatsApp: (96) 2027-0996

Site: www.grupointegrado.br