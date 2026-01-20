DURANTE O CARREGAMENTO

Choque mata adolescente que usava celular na tomada

20, janeiro, 2026
Beatriz Diniz, de 15 anos, estava internada em estado grave há quatro dias no Hospital Metropolitano, em Ananindeua
Por PEDRO PESSOA, de Belém

O manuseio de um celular conectado à tomada dentro de casa terminou de forma trágica para a adolescente Beatriz Diniz, de 15 anos. A jovem morreu na manhã desta segunda-feira (19), após permanecer quatro dias internada em estado grave em um hospital da Região Metropolitana de Belém.

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (15), quando Beatriz utilizava o aparelho celular ligado à rede elétrica. Segundo relatos da família, o carregador apresentou uma falha e teria explodido, provocando uma descarga elétrica. A adolescente sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em diversas partes do corpo.

Moradora da comunidade do Jutaí, na zona rural do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, Beatriz foi socorrida inicialmente e levada para uma unidade de saúde em Bragança.

celular explodiu quando adolescente segurava o aparelho…

…conectado à tomada

Ela foi transferida para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, mas não resistiu

Devido à gravidade do quadro, ela precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internada sob cuidados intensivos.

Apesar dos esforços da equipe médica, a adolescente não resistiu às complicações e teve o óbito confirmado nesta segunda-feira.

Seles Nafes
