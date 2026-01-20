Choque mata adolescente que usava celular na tomada

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O manuseio de um celular conectado à tomada dentro de casa terminou de forma trágica para a adolescente Beatriz Diniz, de 15 anos. A jovem morreu na manhã desta segunda-feira (19), após permanecer quatro dias internada em estado grave em um hospital da Região Metropolitana de Belém.

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (15), quando Beatriz utilizava o aparelho celular ligado à rede elétrica. Segundo relatos da família, o carregador apresentou uma falha e teria explodido, provocando uma descarga elétrica. A adolescente sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em diversas partes do corpo.

Moradora da comunidade do Jutaí, na zona rural do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, Beatriz foi socorrida inicialmente e levada para uma unidade de saúde em Bragança.

Devido à gravidade do quadro, ela precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internada sob cuidados intensivos.

Apesar dos esforços da equipe médica, a adolescente não resistiu às complicações e teve o óbito confirmado nesta segunda-feira.