Ciclista idoso morre atropelado ao tentar atravessar a Duca Serra empurrando bicicleta

Acidente ocorreu no trecho urbano da via, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um homem morreu nesta terça-feira (27), após ser atropelado na Rodovia AP-010, conhecida popularmente como Duca Serra, nas proximidades do campus do Instituto Federal do Amapá (Ifap), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O acidente aconteceu em um trecho urbano da via.

De acordo com as informações apuradas no local, o atropelamento envolveu um carro de passeio e um pedestre. Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a vítima, identificada como Lídio Pereira da Silva, tentou realizar a travessia e acabou sendo atingido violentamente.

O veículo envolvido no acidente, Ônix vermelho, permaneceu na rodovia após a colisão. A motorista foi identificada sendo Elielma Pereira de Freitas, que estava na companhia de um passageiro. Segundo o relato do passageiro, o carro seguia no sentido Macapá/Santana na pista da esquerda, quando passou por um caminhão que estava parado à frente, do lado direito da via. Nesse momento, seu Lídio Pereira teria atravessado a rodovia correndo, empurrando uma bicicleta, surgindo repentinamente pela frente da caçamba, o que impossibilitou que a condutora evitasse o atropelamento.

A motorista realizou teste para verificação de consumo de álcool, que não apontou ingestão de bebida alcoólica. A documentação do veículo estava regular e o carro foi entregue a um familiar da condutora. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e o corpo da vítima foi removido posteriormente.

A condutora foi levada ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de Santana, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.